Orbán Balázs az Igazság órájában, kövesse nálunk élőben!

Fontos gesztus volt Marco Rubio részéről, hogy miután elment Münchenbe a háborúpárti vezetőkkel tárgyalni, fontosnak tartotta azt is, hogy Magyarországra is eljöjjön, a békepárti ország vezetőjével találkozni – összegzett Orbán Balázs, miután Amerika külügyminisztere Magyarországra látogatott. A kampányfőnök megjegyezte, ez a látogatás megerősítette, hogy erős stratégiai szövetség áll fönt Magyarország és az Egyesült Államok között, a két vezető közötti szívélyes viszony pedig segíti az ország sikereit, mi több, Orbán Viktor és Donald Trump jó kapcsolata a biztosíték a szankciómentesség fenntartására.

– Ez a találkozó és Marco Rubio nyilatkozata egyúttal eloszlatta azokat a kétségeket, amelyeket az ellenzéki sajtó próbált kelteni hónapokkal ezelőtt, hogy vajon meddig támogatja Amerika hazánkat, vagy hogy a pénzügyi védőpajzs létezik-e egyáltalán – közölte.

Azokra a külföldi sajtóhírekre reagálva, mely szerint Trump beavatkozik a magyar politikába, Orbán Balázs megjegyezte, saját magukat buktatják le ezekkel a nyilatkozatokkal, ugyanis nem mindegy, hogy a stratégiai támogatásról van szó, vagy külföldi pénzelésről. – Amíg Brüsszel szankciókkal sújt minket, és a politikai ellenfél helyzetét segítik, addig Amerika például olyan megállapodásokat kötött hazánkkal, amely független attól, ki kire szavaz, minden magyar embernek jó – húzta alá.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra is kitért, a háborúpárti brüsszeli vezetőknek azért vagyunk zavaró tényezők, mert Magyarország kitart a nemzeti érdekek mellett, nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába és nem pártoljuk a háborút sem.

A Barátság kőolajvezeték kapcsán elmondták, két hete nem jön kőolaj, Ukrajna ezzel zsarolja Magyarországot, miután nem támogatjuk az EU-s csatlakozásukat. – Amennyivel olcsóbban jut hozzá a MOL ehhez az olajhoz, mi az extraprofit gyanánt elvonjuk, és ezt adjuk vissza az embereknek, ami rezsicsökkentésre megy például. Ha ez nincs, nőnek a költségek – jelezte, majd hozzátette:

ha minket akadályoznak az ukránok, akkor mi miért küldünk vissza nekik gázt, villanyt és dízel üzemanyagot? Ilyen nyomásgyakorlást, ami a magyar emberek pénztárcáját is érinti, nem vagyunk hajlandóak elfogadni.”

– Azért választjuk az orosz energiát, mert az érhető el, az van a vezetékekben, és nem csak hipotetikusan áll rendelkezésre és a kedvezőbb ára van. Ez nem egy ideológiai kérdés, a magyar emberek érdekei mentén szeretnénk megállapodásokat kötni. A brüsszeli szankciók és az orosz energia kivezetése viszont nem a magyarok érdekeit szolgálja – mondta.

