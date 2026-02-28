Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Magyar Péter

Ilyen árak következnek, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ukrán–brüsszeli nyomás mögött nemcsak geopolitikai érdekek, hanem a magyar emberek pénzének lenyúlása áll. Orbán Balázs elképesztő számadatokat közölt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterBrüsszelVálasztás 2026Barátság kőolajvezetéknemzeti petícióOrbán Balázs

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Brent olaj ára az év eleji 60 dollár körüli szintről mára 73 dollárra emelkedett, és elemzői várakozások szerint könnyen elérheti a 80 dollárt vagy akár még magasabb szintet is. A politikus úgy fogalmazott: ezt az árat akarja velünk megfizettetni Zelenszkij, Ursula von der Leyen és Magyar Péter.

Orbán Balázs figyelmeztetése (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)
Orbán Balázs figyelmeztetése (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Orbán Balázs: 80 dolláros olajárral fizettetnék meg velünk a háborút

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az energiaár-emelkedés mögött politikai döntések állnak, és az olajpiaci bizonytalanságot tovább súlyosbítják a nemzetközi konfliktusok. Különösen fontos ezért, hogy Magyarország megvédje energiabiztonságát, és ne engedje, hogy a háború költségeit a magyar családokkal fizettessék meg.

Emiatt indult el a nemzeti petíció, amelyet már online is ki lehet tölteni. A kezdeményezés célja, hogy a magyar emberek világosan jelezzék: nemet mondanak a háború további finanszírozására, a magasabb energiaárakra és azokra a brüsszeli döntésekre, amelyek veszélyeztetik Magyarország versenyképességét.

Orbán Balázs szerint a tét egyértelmű: vagy Brüsszel és Kijev elvárásai szerint fizetjük a háború árát, vagy megvédjük a magyar érdekeket és a családok pénztárcáját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!