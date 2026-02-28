Ilyen árak következnek, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Brent olaj ára az év eleji 60 dollár körüli szintről mára 73 dollárra emelkedett, és elemzői várakozások szerint könnyen elérheti a 80 dollárt vagy akár még magasabb szintet is. A politikus úgy fogalmazott: ezt az árat akarja velünk megfizettetni Zelenszkij, Ursula von der Leyen és Magyar Péter.

Orbán Balázs figyelmeztetése (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Orbán Balázs: 80 dolláros olajárral fizettetnék meg velünk a háborút

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az energiaár-emelkedés mögött politikai döntések állnak, és az olajpiaci bizonytalanságot tovább súlyosbítják a nemzetközi konfliktusok. Különösen fontos ezért, hogy Magyarország megvédje energiabiztonságát, és ne engedje, hogy a háború költségeit a magyar családokkal fizettessék meg.

Emiatt indult el a nemzeti petíció, amelyet már online is ki lehet tölteni. A kezdeményezés célja, hogy a magyar emberek világosan jelezzék: nemet mondanak a háború további finanszírozására, a magasabb energiaárakra és azokra a brüsszeli döntésekre, amelyek veszélyeztetik Magyarország versenyképességét.

Orbán Balázs szerint a tét egyértelmű: vagy Brüsszel és Kijev elvárásai szerint fizetjük a háború árát, vagy megvédjük a magyar érdekeket és a családok pénztárcáját.