Brüsszelben elgurult a gyógyszer, politikai Frankenstein-szörnyet álmodtak

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált azokra a brüsszeli felvetésekre, amelyek a migráció és a védelempolitika összekapcsolását célozzák.
Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen”
– fogalmazott, utalva arra az elképzelésre, amely migránsok katonai kiképzésével erősítené Európa védelmi képességeit.
„Se migránsok, se háború”
A politikus szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy fegyvert adnának-e olyan emberek kezébe, akik – megfogalmazása szerint – jelenleg is biztonsági kockázatot jelentenek, illetve akik nagy arányban nem illeszkedtek be a nyugati társadalmakba. Úgy látja:
Amikor a háborús pszichózis felülírja a józan észt, ilyen ötletek születnek.”
Bejegyzésében hangsúlyozta: a liberális, migrációpárti és háborúpárti brüsszeli elit leváltására van szükség. Álláspontja szerint előbb a hazai képviselőiket, majd később magukat a brüsszeli döntéshozókat kell „kiseperni”. Zárásként kiemelte:
Se migránsok, se háború – csak a magyar emberek békéje és biztonsága!”
– hozzátéve, hogy ezért a Fidesz jelenti a biztos választást.