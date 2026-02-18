Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

Ezt látnia kell!

Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Orbán Balázs

Brüsszelben elgurult a gyógyszer, politikai Frankenstein-szörnyet álmodtak

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles hangvételű bejegyzésben bírálta a legújabb brüsszeli terveket a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint a migráció és a háború továbbra is az uniós politika két meghatározó iránya, amelyek most egy újabb veszélyes elképzelésben érnek össze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázsháborús pszichózismigránsFrankensteinkatonai kiképzés

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált azokra a brüsszeli felvetésekre, amelyek a migráció és a védelempolitika összekapcsolását célozzák. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint hátborzongató döntés született Brüsszelben (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen”

 – fogalmazott, utalva arra az elképzelésre, amely migránsok katonai kiképzésével erősítené Európa védelmi képességeit.

Orbán Balázs nem kímélte az ukránokat – ezt nem teszik zsebre!

„Se migránsok, se háború”

A politikus szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy fegyvert adnának-e olyan emberek kezébe, akik – megfogalmazása szerint – jelenleg is biztonsági kockázatot jelentenek, illetve akik nagy arányban nem illeszkedtek be a nyugati társadalmakba. Úgy látja: 

Amikor a háborús pszichózis felülírja a józan észt, ilyen ötletek születnek.

Bejegyzésében hangsúlyozta: a liberális, migrációpárti és háborúpárti brüsszeli elit leváltására van szükség. Álláspontja szerint előbb a hazai képviselőiket, majd később magukat a brüsszeli döntéshozókat kell „kiseperni”. Zárásként kiemelte: 

Se migránsok, se háború – csak a magyar emberek békéje és biztonsága!”

 – hozzátéve, hogy ezért a Fidesz jelenti a biztos választást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!