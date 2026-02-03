Orbán Balázs: Brüsszel rossz döntései európai rezsiválsághoz vezettek

„Mintha szándékosan mindig a legrosszabb döntéseket hozták volna meg – pontosan ilyen képet mutat jelenleg az európai energiahelyzet” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel energiapolitikája egyértelműen kirajzolható döntéssorozatra épül: szankciók bevezetése, majd az orosz energiáról való teljes leválás erőltetése, ideológiai alapon vezérelt zöldátállás, karbonadó, végül pedig a háztartások kiszolgáltatása az energetikai multikkal szemben. Megítélése szerint ezek az intézkedések nem a fogyasztók védelmét, hanem egyre súlyosabb terhek kialakulását eredményezték.

Fűtési nehézségek Európában

A politikai igazgató arra a kérdésre is választ adott, hová vezet mindez: európai rezsiválsághoz. Felidézte a Századvég kutatását, amely szerint a megélhetési költségek gyors és drasztikus emelkedése Európa-szerte széles társadalmi rétegek számára okoz súlyos egzisztenciális nehézségeket.

Az uniós lakosság 20 százaléka nem képes megfelelő mértékben felfűteni az otthonát, míg 28 százalékkal az elmúlt egy évben előfordult, hogy anyagi okok miatt nem tudta befizetni közüzemi számláit.

Orbán Balázs kiemelte: a fűtési nehézségekkel küzdők aránya Magyarországon a legalacsonyabb, mindössze 5 százalék. Összehasonlításként megjegyezte, hogy a második helyen álló Finnországban is kétszer ekkora, 10 százalék azok aránya, akiknek az otthon melege nem magától értetődő.

A legrosszabb helyzetben Franciaországban (28 százalék), Cipruson (30 százalék), valamint Görögországban (45 százalék) vannak a háztartások.

A politikai igazgató szerint a kedvező magyar adat elsősorban a rezsicsökkentési programnak köszönhető, amely szigorú hatósági árszabályozással az Európai Unió legalacsonyabb tarifáit biztosítja a lakosság számára. Megjegyezte azt is, hogy Finnországban

a fatüzelés magas aránya mérsékelte a költségnövekedést, mivel ennek ára az elmúlt években jóval kisebb mértékben emelkedett, mint a gázé vagy az áramé.

Orbán Balázs rámutatott: a közüzemi díjak befizetésével kapcsolatos nehézségek aránya szintén Magyarországon a legalacsonyabb, 14 százalék. Ezt Ausztria és Svédország követi egyaránt 21 százalékkal. A lista végén – hasonlóan a fűtési problémákhoz – Görögország (45 százalék) és Ciprus (40 százalék) áll, mellettük pedig Írország is megjelenik 39 százalékkal.