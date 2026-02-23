Orbán Balázs: Brüsszel és az ellenzék Ukrajna oldalára állt a magyar érdekkel szemben

Orbán Balázs a közösségi oldalán értékelte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomását érintő ukrán dróntámadást, amely szerinte közvetlenül hat Magyarország energiaellátására.
Orbán Balázs szerint Brüsszel és a magyar ellenzék asszisztál az ukránok zsarolásához
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:
Eldőlt, hogy Brüsszel és az ellenzék Ukrajna oldalára állt a magyar érdekkel szemben.”
Orbán Balázs a bejegyzésében felidézte:
Ma hajnalban súlyos ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomását. Ez közvetlenül érinti Magyarország energiaellátását, Brüsszel mégis világossá tette, hogy szerintük a helyreállítás ütemezése az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik, vagyis nem lépnek fel az Ukrajna felől érkező nyomásgyakorlással szemben, és nem garantálják Magyarország energiaellátását.”
A politikus szerint az Európai Bizottság ráadásul a magyar válaszlépéseket is kifogásolja.
Brüsszel egyértelművé tette: hiába az ukrán zsarolás, a tagállami vállalásokat, köztük az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt tiszteletben kell tartani”
- fogalmazott, hozzátéve, hogy ennek elmulasztását a Bizottság a lojális együttműködés elvének sérelmeként értelmezné.
Orbán Balázs bejegyzésében kitért a hazai politikai reakciókra is.
A Tisza Párt hallgat, az őket támogató baloldal a magyar érdekkel szemben, Ukrajna mellett állt ki”
- írta, majd úgy összegezte a helyzetet:
Brüsszel és a magyar ellenzék asszisztál az ukránok zsarolásához.”
A politikai igazgató szerint Magyarország nem engedhet a külső nyomásnak.
Nem hagyjuk, hogy Brüsszel és Kijev, valamint hazai szövetségeseik veszélybe sodorják Magyarország energiaellátását! Kiállunk a magyar érdek mellett!”
- zárta a bejegyzését Orbán Balázs.