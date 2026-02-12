Ábrán mutatjuk, miért viszi csődbe Európát Ukrajna háborús támogatása

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egy Ukrajna számára nyújtott támogatás elosztását bemutató diagramot mutatott meg. Az ábra azt mutatja, hogy az Egyesült Államok 2026-ban már nem ad támogatást, miközben Európa az amerikai részt is pótolva növeli a hozzájárulását.

Orbán Balázs: „Ez az európai csőd ábrája”

Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: „Ez az európai csőd ábrája.” Hozzátette, hogy a nemzeti kormány ellenáll, mert nem akarják, hogy „a magyarok pénze is rajta vesszen”.

A diagram Forrás: Facebook

Orbán Balázs szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy Magyarország is „álljon be a sorba”. A bejegyzés végén azt írta: „Mondjunk nemet közösen Brüsszelnek!”