Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb ország rúgta fel a migrációs paktumot

Ezt látnia kell!

Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

Orbán Balázs

Ábrán mutatjuk, miért viszi csődbe Európát Ukrajna háborús támogatása

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs Facebook-bejegyzésben osztott meg egy, Ukrajna támogatásának elosztását bemutató diagramot. A miniszterelnök politikai igazgatója az európai terhekről írt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsBrüsszelUkrajna

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egy Ukrajna számára nyújtott támogatás elosztását bemutató diagramot mutatott meg. Az ábra azt mutatja, hogy az Egyesült Államok 2026-ban már nem ad támogatást, miközben Európa az amerikai részt is pótolva növeli a hozzájárulását.

A helyszínen dolgoznak tűzoltók Kijevben egy orosz rakétatámadás után, 2024. december 20-án. Legalább egy ember életét vesztette, többen megsebesültek.MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko, Orbán Balázs
Orbán Balázs: „Ez az európai csőd ábrája”
Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: „Ez az európai csőd ábrája.” Hozzátette, hogy a nemzeti kormány ellenáll, mert nem akarják, hogy „a magyarok pénze is rajta vesszen”.

A diagram Forrás: Facebook

Orbán Balázs szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy Magyarország is „álljon be a sorba”. A bejegyzés végén azt írta: „Mondjunk nemet közösen Brüsszelnek!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!