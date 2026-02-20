Orbán Balázs: Eldőlt – Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a közösségi oldalán határozott, elítélő véleményt tett közzé Magyar Péter politikai tevékenységét értékelve.

Egy rövid, ám határozott üzenetet tett közzé a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péterről. Orbán Balázs szerint egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt vezetője nem önálló politikai pályát fut be, hanem külföldi érdekeket szolgál. Fotó: Csudai Sándor

Orbán Balázs szerint a magyarok az idegen uralom és a szuverenitás között választhatnak majd áprilisban

Eldőlt: Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje. Most viszont a magyarokon a sor!”

- írta a bejegyzésében Orbán Balázs arra utalva, hogy meglátása szerint Magyar Péter nem a magyar nemzeti érdekeket képviseli, hanem külső politikai erők igényeit szolgálja. A fideszes politikus üzenetének második fele pedig egyértelmű utalás arra, hogy az áprilisi választás egyik fő tétje Magyarország szuverenitásnak és önálló döntéshozatalának a megőrzése lesz.

A politikus szerint a végső döntés a választóké, a magyar embereknek kell eldönteniük, hogy milyen irányba haladjon az ország: külső befolyás alatt, vagy a saját nemzeti érdekek mentén.