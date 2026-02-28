Orbán Balázs: Elég a zsarolásból!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója három fontos megállapítást tett.
Szerinte tegnap beigazolódott, hogy
- a Barátság kőolajvezeték újranyitásának nincs műszaki akadálya;
- Zelenszkij elnök politikai okokból tartja vissza a kőolajszállításokat Magyarországtól és Szlovákiától;
- az ukránok nem akarják beengedni a kőolajvezeték műszaki állapotát feltáró független vizsgálóbizottságot sem Ukrajnába.
Elég a zsarolásból! Követeljük, hogy Zelenszkij elnök azonnal nyissa meg az olajvezetéket! A magyar emberek nem fogják megfizetni az orosz–ukrán háború árát!
Magyarországnak most különösen elővigyázatosnak kell lennie. Az ukrán olajblokád és a korábbi Északi Áramlat német gázvezeték elleni támadás azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől. Ezért a tegnapi naptól hazánk fontos energetikai létesítményeit katonák és rendőrök védik.
Köszönjük a munkájukat! Kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a rendőrségre.
Álljon ki Ön is az ukrán zsarolással szemben, Magyarország mellett! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!
Ezért fontos a Nemzeti Petíció
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!