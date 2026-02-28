Orbán Balázs: Elég a zsarolásból!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója három fontos megállapítást tett.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet, a kőolajvezeték megnyitásának nincs műszaki akadálya

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szerinte tegnap beigazolódott, hogy

a Barátság kőolajvezeték újranyitásának nincs műszaki akadálya;

Zelenszkij elnök politikai okokból tartja vissza a kőolajszállításokat Magyarországtól és Szlovákiától;

az ukránok nem akarják beengedni a kőolajvezeték műszaki állapotát feltáró független vizsgálóbizottságot sem Ukrajnába.

Elég a zsarolásból! Követeljük, hogy Zelenszkij elnök azonnal nyissa meg az olajvezetéket! A magyar emberek nem fogják megfizetni az orosz–ukrán háború árát!

Magyarországnak most különösen elővigyázatosnak kell lennie. Az ukrán olajblokád és a korábbi Északi Áramlat német gázvezeték elleni támadás azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől. Ezért a tegnapi naptól hazánk fontos energetikai létesítményeit katonák és rendőrök védik.

Köszönjük a munkájukat! Kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a rendőrségre.

Álljon ki Ön is az ukrán zsarolással szemben, Magyarország mellett! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!