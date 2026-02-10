Orbán Balázs: Élet-halál harc zajlik az európai politikában

Orbán Balázs a Budapest Global Dialogue-on többek közt arról beszélt, hogy korszakváltás következik be a világban, és egy új világrend van kialakulóban.
Kifejtette, a nemzetek korszakában,
azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek saját érdekeik mentén, szuverenitásukat megőrizve, biztonsági, gazdasági és energetikai szempontok alapján alakítják politikájukat.”
Az európai elit azonban a régi korszakban ragadt, és egyre inkább távolodik el a hétköznapi emberektől. Döntéseik demokratikus felhatalmazás nélküli intézményekben születnek, amiket politikai eszközként használnak ellenfeleikkel szemben.
Ezért a célunk, hogy 2029-ig leváltsuk az európai liberális vezetést. Ennek hiányában ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy Európát beleviszik egy teljes körű háborús konfliktusba”
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Az amerikai kormány békepárti megközelítésével szemben, a brüsszeli vezetők a háborús politika fenntartásában érdekeltek.