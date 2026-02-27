Már csak ez hiányzott: Fekete-Győr András nyílt levelet írt Zelenszkijnek

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált Fekete-Győr András nyílt levelére, és úgy fogalmazott: eddig sem volt kérdés, hogy az ellenzék – a Tisza Párt vezetésével – Ukrajna politikai álláspontját képviseli, de szerinte az már súlyos tévedés, hogy a magyarok többségét is erre hivatkozva próbálják bevonni a háborús narratívába.

Orbán Balázs szerint a nyílt levél is mutatja, hogy a baloldal ukrán érdekek mellett áll ki, nem a magyar érdekek mellett (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Három határozott „nem”

Megértjük Ukrajna követeléseit, de mivel ezek szöges ellentétben állnak Magyarország érdekeivel, el kell utasítanunk őket”

A politikai igazgató egyértelművé tette a kormány álláspontját. A kormány nem támogatja a háborút sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával; nem járul hozzá Ukrajna uniós tagságához; és nem mond le az olcsó energiáról. Orbán Balázs szerint ha a baloldal kerülne hatalomra, ezekben a kérdésekben engedne Brüsszel és Kijev nyomásának.