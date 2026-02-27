Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

Orbán Balázs

Már csak ez hiányzott: Fekete-Győr András nyílt levelet írt Zelenszkijnek

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fekete-Győr András nyílt levelet írt Zelenszkijnek, amelyben a háború folytatása mellett érvelt. Orbán Balázs szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy a baloldal Ukrajna oldalán áll, nem pedig a magyar nemzeti érdek mentén politizál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsFekete-Győr Andrásnyílt levélVálasztás 2026Zelenszkij

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált Fekete-Győr András nyílt levelére, és úgy fogalmazott: eddig sem volt kérdés, hogy az ellenzék – a Tisza Párt vezetésével – Ukrajna politikai álláspontját képviseli, de szerinte az már súlyos tévedés, hogy a magyarok többségét is erre hivatkozva próbálják bevonni a háborús narratívába.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a nyílt levél is mutatja, hogy a baloldal ukrán érdekek mellett áll ki, nem a magyar érdekek mellett (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Három határozott „nem”

Megértjük Ukrajna követeléseit, de mivel ezek szöges ellentétben állnak Magyarország érdekeivel, el kell utasítanunk őket” 

A politikai igazgató egyértelművé tette a kormány álláspontját. A kormány nem támogatja a háborút sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával; nem járul hozzá Ukrajna uniós tagságához; és nem mond le az olcsó energiáról. Orbán Balázs szerint ha a baloldal kerülne hatalomra, ezekben a kérdésekben engedne Brüsszel és Kijev nyomásának.

Orbán Balázs: A helyzet súlyos

A politikus zárásként úgy fogalmazott: a Fidesz azért számít „biztos választásnak”, mert következetesen a magyar nemzeti érdekből indul ki, még akkor is, ha ez konfliktust jelent nemzetközi színtéren.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!