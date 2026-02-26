Orbán Balázs: Független uniós vizsgálatot követelünk a Barátság-vezeték ügyében

Orbán Balázs a közösségi oldalán határozottan fogalmazott a Barátság kőolajvezetéknek az ukránok általi lezárásával összefüggésben.

Független vizsgálóbizottság Ukrajnába küldését követeli a miniszterelnök politikai igazgatója annak tisztázására, hogy biztosítható-e a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Orbán Balázs szerint a tranzit leállítása mögött politikai döntés áll. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Orbán Balázs azt kéri, hogy Brüsszel küldjön független vizsgálóbizottságot Ukrajnába

Követeljük, hogy Brüsszel küldjön független vizsgálóbizottságot Ukrajnába annak megállapítására, hogy biztosítható-e a szállítás a Barátság kőolajvezetéken”

- írta bejegyzésében Orbán Balázs, akinek az álláspontja szerint a helyzet tisztázása közös európai érdek, hiszen az energiaszállítás nem csupán kétoldalú ügy, hanem az uniós ellátásbiztonság része.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra is utalt, hogy amennyiben nincs műszaki akadálya a szállításnak, akkor a leállítás kizárólag politikai nyomásgyakorlásként értelmezhető.

Nyilvánvaló, hogy az ukránok politikai okokból állították le a tranzitot, most tagadják, és a kivizsgálást akadályozzák”

- tette hozzá a fideszes politikus.