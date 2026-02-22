„Bejárjuk egész Magyarországot!” – országjárásra indul a Fidesz

Orbán Balázs összegezte az eddigi kampánycélokat olyan szempontból, hogy a párt mit hajtott végre, és mik a még előttük álló feladatok.

Orbán Balázs kampányfőnök Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A Fidesz a „Fidesz – a biztos választás” szlogennel február 21-én elindította a választási kampányát.

A 106 jelöltünk délelőtt 10 órára – elsőként – minden körzetben összegyűjtötte a szükséges számú aláírást.

A Fidesz az aláírásgyűjtés során fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt felett: a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján a Fidesz 196 000, míg a Tisza Párt 110 000 aláírást adott le.

Folytatjuk a kapcsolatteremtést, és a választópolgárok további támogatását kérjük saját íveinken!

Országszerte kikerült mind a 106 jelölt plakátja.

Február 23-án, hétfőn országjárásra indul a Fidesz, mely keretében több száz eseményt fogunk megtartani. Az országjárás március 20-ig tart, be fogjuk járni egész Magyarországot!

Orbán Balázs leszögezte, hogy a kampány sikeresen megindult, de érezhető, hogy a szokásosnál nagyobb a tét.

Felhívta a figyelmet a nemzeti petícióra is, amely az ukrán zsarolással és Brüsszel háborús terveinek finanszírozásával szemben gyűjt támogatókat.

A kampányfőnök értékelte a békéscsabai háborúellenes gyűlést, és beharangozta a következő hétvégén Esztergomban sorra kerülő következőt.

Március 15-én az állami megemlékezés előtt várhatóan az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor”

– emlékeztetett erre is Orbán Balázs.