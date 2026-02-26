Kit érdekel Kaja Kallas? Minket a magyar emberek érdekelnek!

Hírlevél
Azért akarják bejuttatni az Európai Unióba Ukrajnát, mert akkor onnantól kezdve nem kell magyarázni, hogy minden pénzt Ukrajnába küldenek – mutatott rá Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Unió elvárása az, hogy maradjunk csöndben, és ne foglalkozzunk azzal, ahogy zsarolnak minket.

Orbán Balázs az Európai Unió elvárása az, hogy Ukrajna támogatás ügyében maradjunk csöndben
Orbán Balázs az Európai Unió elvárása az, hogy Ukrajna támogatás ügyében maradjunk csöndben Fotó: Jason Dean / gettyimages

A zsarolás célja egyébként is az, hogy Magyarország ne legyen gátja annak, hogy az Európai Unió minden támogatást meg tudjon adni Ukrajnának.

A politikai igazgató azonban figyelmeztetett, hogy 

Ha Ukrajna belép így, ahogy most kinéz az Európai Unióba, Magyarországnak megszűnnek a nemzet stratégiai céljai a következő 10 évre.”

Orbán Balázs szerint azonban az, hogy Kaja Kallas külügyi megbízott, és a Politico című brüsszeli propagandalap ez mind „Putyin kottájából való játszás”, senkit sem érdekel.

Nem velük kell megbeszélni ezt a dolgot. Nekünk megbeszélnivalónk a magyar emberekkel van”

 – szögezte le Orbán Balázs.

Ahhoz, hogy ezen a krízisen túljusson az ország, és a következő évtizedekben sikeres Magyarországot tudjunk építeni, össze kell fognunk, és ki kell tartanunk.

 

