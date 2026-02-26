Kit érdekel Kaja Kallas? Minket a magyar emberek érdekelnek!

Orbán Balázs felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Unió elvárása az, hogy maradjunk csöndben, és ne foglalkozzunk azzal, ahogy zsarolnak minket.

A zsarolás célja egyébként is az, hogy Magyarország ne legyen gátja annak, hogy az Európai Unió minden támogatást meg tudjon adni Ukrajnának.

A politikai igazgató azonban figyelmeztetett, hogy

Ha Ukrajna belép így, ahogy most kinéz az Európai Unióba, Magyarországnak megszűnnek a nemzet stratégiai céljai a következő 10 évre.”

Orbán Balázs szerint azonban az, hogy Kaja Kallas külügyi megbízott, és a Politico című brüsszeli propagandalap ez mind „Putyin kottájából való játszás”, senkit sem érdekel.

Nem velük kell megbeszélni ezt a dolgot. Nekünk megbeszélnivalónk a magyar emberekkel van”

– szögezte le Orbán Balázs.

Ahhoz, hogy ezen a krízisen túljusson az ország, és a következő évtizedekben sikeres Magyarországot tudjunk építeni, össze kell fognunk, és ki kell tartanunk.