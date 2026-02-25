Hírlevél
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Magyar Péter

Magyar Péter megint az ukránok oldalára áll a magyarokkal szemben

Orbán Balázs szerint Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij tervei súlyos következményekkel járnának az energiaárakra. A politikus Facebook-bejegyzésében az üzemanyagárak és a rezsitámogatás kérdését kapcsolta össze a háborúval és a szankciókkal.
Magyar PéterVálasztás 2026Orbán Balázs

Orbán Balázs a Facebookon közzétett bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter álláspontját. A poszt központi állítása szerint „1000 forintos benzin” várna a magyarokra, ha az ukrán vezetés és Magyar Péter elképzelései érvényesülnének.

Magyar Péter megint az ukránok oldalára áll a magyarokkal szemben – Orbán Balázs reagált
Orbán Balázs az európai benzinárak emelkedését a háborúval és az energiaszankciókkal hozta összefüggésbe. Úgy fogalmazott: 

Aki a háborút támogatja, az az energiaárak emelésére is igent mond.”

A politikus szerint az energiaárak növekedésén keresztül fizetik meg az emberek a konfliktus árát. A bejegyzés második eleme az olcsó orosz olaj esetleges kivezetésének következményeire utalt. Orbán Balázs szerint ez hiányt és további drágulást okozna a térségben. A posztban nyugati energiacégeket is említett, amelyek megfogalmazása szerint profitálnának az áremelkedésből.

Orbán Balázs kitért a magyar rezsitámogatási rendszerre is. A modell az energiacégek extraprofitjára épül, és olcsó energiaforrások nélkül a támogatás fenntarthatósága is kérdésessé válna.

Mint ismert, a Barátság vezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj Magyarországra. A magyar kormány ugyanakkor világossá tette: amíg nem indul újra az olajszállítás, nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.

 

