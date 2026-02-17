Orbán Balázs: Magyarország a posztliberális világ egyik alakítója

Orbán Balázs a közösségi oldalán ara hívja fel a figyelmet, hogy változóban levő világrend kialakításában komoly szerepe lehet Magyarországnak.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, hogy a világpolitika fordulóponthoz érkezett. Orbán Balázs szerint a nemzetközi viszonyok alapja ma már nem az ideológiai lojalitás, hanem a nemzeti érdek érvényesítése, és ez alapjaiban alakítja át Európa jövőjét is. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Balázs szerint a jövő kulcsa a nemzeti érdek következetes képviselete

Akinek szeme van, látja, hogy a világ változik. Az országok többé nem ideológiai alapon, hanem a nemzeti érdekek alapján cselekednek. Visszatért a realista külpolitika, és eljött a szuverén nemzetek kora”

- fogalmazott Orbán Balázs.

A politikus szerint egy új korszak kezdődött, amelyet posztliberális világrendként ír le. Úgy véli, ez a változás komoly lehetőségeket kínál Magyarország számára, mivel a szuverenitásra és a nemzeti érdekek elsődlegességére épülő politika ma már nem kivétel, hanem egyre inkább fő irány.

Ugyanakkor bírálta az uniós döntéshozatalt, amely szerinte továbbra is a korábbi ideológiai logika mentén működik.

A posztliberális világ lehetőségeket hordoz Magyarország számára, Brüsszel viszont még mindig a régi liberális rendszer foglya: továbbra is ideológiai alapon akarja meghatározni Európa sorsát”

- írta Orbán Balázs, aki szerint Európának nem érdeke a háború folytatása, Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, az illegális migráció támogatása, valamint az olcsó energiaforrásokról és az önálló külpolitikáról való lemondás.

Ideológiai alapon lehet ugyan érvelni ezek mellett, a nemzeti érdek alapján azonban minden ilyen felvetésre egytől egyig nemet kell mondani”

- hangsúlyozta a fideszes politikus, majd a bejegyzésében kitért a hazai politikai viszonyokra is. Orbán Balázs úgy látja, hogy a magyar baloldal Brüsszel álláspontját képviseli, és olyan irányba vezetné az országot, amely ellentétes a nemzeti szuverenitással. Mint írta:

Magyarországon a baloldal ugyanezt a liberális megközelítést képviseli, Brüsszel ölelésébe vezetnének minket: európai háborús tervvel, ukrán EU-csatlakozással, illegális bevándorlással, magas energiaárakkal, a magyar vétó feladásával.”

A politikai igazgató összegzése szerint Magyarország ma nem elszenvedője, hanem alakítója az új világrendnek.

Magyarország jelenleg a posztliberális világ alakítója és egyik vezetője, melynek köszönhetően a 21. század nyertese lehet – ne forduljunk vissza a sikertelenségbe vezető útra!”

- írta Orbán Balázs.