Orbán Balázs: Még 49 nap padlógáz!

Orbán Balázs újabb összefoglalót hozott közösségi oldalán, hiszen a hivatalosan szombaton beinduló kampány még nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt.

Orbán Balázs: A nagy pártoknak már a kampány első napján erőt kell mutatniuk (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Balázs, aki a Fidesz kampányfőnöke is egyben, értékelte az első napot, mely elsősorban az ajánlások összegyűjtéséről szólt.

Természetesen az ajánlások gyűjtése hosszabb ideig tart, a kisebb pártok később is szoktak végezni, de a nagy pártok között ez egy éles verseny minden egyes kampányban”

– utalt rá a politikai igazgató.

Az első nap teljesítménye mérhető, hiszen a leadott ívek számából az ajánlások maximuma kiszámítható. Ettől függetlenül Magyar Péter ismét bepróbálkozott egy tőle már megszokott kamuval, és gátlástalanul nagyobb számot mondott, mint a valóság. Azonban itt hamar le lehet bukni, hiszen közérdekű adatigényléssel kikérhető a visszavitt ívek száma.

Így a nap végén az is kiderült, hogy a Fidesz 196 000 ajánlásnyi ívet vitt vissza, a Tisza csak 110 000 aláírásnak megfelelő ívet.

Futott is a Telex mentegetni őket, hogy nem is így, meg nem is úgy. De az már csak vergődés, és messziről érződik az izzadtságszag a cikken”

– utalt Orbán Balázs Magyar Péter utólagos tűzoltására, majd megjegyezte, hogy sajnos ez a kampány ilyen lesz.

Nekünk Magyarország jövője a legfontosabb, a brüsszeli ellenféllel nem foglalkozunk, csak azzal, hogy meg kell győzni minden hazaszerető magyar embert, hogy ilyen veszélyes világban Orbán Viktor a biztos választás!”

– tett pontot az ügy végére Orbán Balázs.