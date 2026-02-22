Orbán Balázs: Még 49 nap padlógáz!

Orbán Balázs újabb összefoglalót hozott közösségi oldalán, hiszen a hivatalosan szombaton beinduló kampány még nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt.
Orbán Balázs, aki a Fidesz kampányfőnöke is egyben, értékelte az első napot, mely elsősorban az ajánlások összegyűjtéséről szólt.
Természetesen az ajánlások gyűjtése hosszabb ideig tart, a kisebb pártok később is szoktak végezni, de a nagy pártok között ez egy éles verseny minden egyes kampányban”
– utalt rá a politikai igazgató.
Az első nap teljesítménye mérhető, hiszen a leadott ívek számából az ajánlások maximuma kiszámítható. Ettől függetlenül Magyar Péter ismét bepróbálkozott egy tőle már megszokott kamuval, és gátlástalanul nagyobb számot mondott, mint a valóság. Azonban itt hamar le lehet bukni, hiszen közérdekű adatigényléssel kikérhető a visszavitt ívek száma.
Így a nap végén az is kiderült, hogy a Fidesz 196 000 ajánlásnyi ívet vitt vissza, a Tisza csak 110 000 aláírásnak megfelelő ívet.
Futott is a Telex mentegetni őket, hogy nem is így, meg nem is úgy. De az már csak vergődés, és messziről érződik az izzadtságszag a cikken”
– utalt Orbán Balázs Magyar Péter utólagos tűzoltására, majd megjegyezte, hogy sajnos ez a kampány ilyen lesz.
Nekünk Magyarország jövője a legfontosabb, a brüsszeli ellenféllel nem foglalkozunk, csak azzal, hogy meg kell győzni minden hazaszerető magyar embert, hogy ilyen veszélyes világban Orbán Viktor a biztos választás!”
– tett pontot az ügy végére Orbán Balázs.