Orbán Balázs: Nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna a kőolajszállításokat felhasználva politikai nyomásgyakorlással próbálja befolyásolni Magyarországot.

Ukrajna energiafegyverként használja a kőolajszállításokat, és politikai nyomásgyakorlással próbálja befolyásolni Magyarországot. Orbán Balázs szerint a cél egyértelmű: a békepárti magyar álláspont megtörése és az ország bepréselése a háborúba. Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Orbán Balázs szerint Kijev, Brüsszel és a magyar ellenzék együttműködik a Magyarország elleni zsarolásban

Ukrajna energiafegyverként használja a kőolajszállításokat, és politikai nyomásgyakorlással próbálja befolyásolni Magyarországot. Orbán Balázs szerint a cél egyértelmű: a békepárti magyar álláspont megtörése és az ország bepréselése a háborúba.

Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében határozottan fogalmazott:

Továbbra sem engedünk az ukrán energia-zsarolásnak!”

A politikus szerint Ukrajna „az energiafegyverrel zsarolja Magyarországot”, és politikai okokból próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra.

Állítása szerint a döntés célja nem pusztán gazdasági, hanem politikai természetű. Úgy véli, Kijev azért próbál „káoszt és üzemanyagellátási problémákat okozni”, mert Magyarország békepárti pozíciót képvisel, és nem hajlandó teljesíteni az ukrán követeléseket. Orbán Balázs szerint ez tudatos beavatkozási kísérlet, amely túlmutat az energiapolitikán.

A politikai igazgató úgy fogalmazott:

Ezért elindult ez a politikai zsarolás, és jól látható egy olyan együttműködés, amely Kijev, Brüsszel és a magyar ellenzék tandemeként működik.

A fideszes politikus úgy véli, hogy ez a szövetség a jövőben is azon fog dolgozni, hogy Magyarországot bepréselje a háborúba.

Orbán Balázs szerint erre a magyar kormánynak fel kell készülnie, hiszen a következő években is fennmaradhat a nyomásgyakorlás. Ezért hangsúlyozta: