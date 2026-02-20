A Tisza Párt a magyarok helyett Brüsszel és Ukrajna oldalára állt

Ukrajna zsarolni próbálja Magyarországot. A Barátság kőolajvezetéket leállították tudatos politikai döntés eredményeképpen. Az ukrán vezetés azt szeretné, hogy engedjük be őket az Európai Unióba, támogassuk a háborújukat és váljunk le az olcsó orosz energiáról – mondta el Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Facebook-videóbejegyzésében.

Orbán Balázs: Brüsszel és a magyar ellenzék összejátszik az ukránokkal

A politikus hozzátette: ezek mind olyan dolgok, ami a magyar emberek érdekeivel ellentétes.

Orbán Balázs: Brüsszel és a magyar ellenzék összejátszik az ukránokkal

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, az is kiderült, hogy Brüsszel és a magyar ellenzék az ukránokkal összejátszik, ugyanis Münchenben megállapodtak arról, hogy ezt a nyomásgyakorlást az ukránok megtehetik.

Azt is hozzátette: erről tájékoztatták a Tisza Párt helyben lévő képviselőit, akik

vállalták, hogy Ukrajnát támogatják és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Az egész történet felháborító. A magyarok helyett Brüsszel és Ukrajna oldalára állni, ez olyan dolog, ami nem fér bele – hívta fel a figyelmet Orbán.

Mi magyarok nem akarunk többet fizetni a benzinért,

nem akarunk többet fizetni az energiáért

és nem akarjuk a rezsicsökkentés eltörlését. Ezért a Fidesz a biztos választás”

– tette hozzá Orbán Balázs.