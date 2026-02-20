A Tisza Párt a magyarok helyett Brüsszel és Ukrajna oldalára állt

Ukrajna zsarolni próbálja Magyarországot. A Barátság kőolajvezetéket leállították tudatos politikai döntés eredményeképpen. Az ukrán vezetés azt szeretné, hogy engedjük be őket az Európai Unióba, támogassuk a háborújukat és váljunk le az olcsó orosz energiáról – mondta el Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Facebook-videóbejegyzésében.
A politikus hozzátette: ezek mind olyan dolgok, ami a magyar emberek érdekeivel ellentétes.
Orbán Balázs: Brüsszel és a magyar ellenzék összejátszik az ukránokkal
A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, az is kiderült, hogy Brüsszel és a magyar ellenzék az ukránokkal összejátszik, ugyanis Münchenben megállapodtak arról, hogy ezt a nyomásgyakorlást az ukránok megtehetik.
Azt is hozzátette: erről tájékoztatták a Tisza Párt helyben lévő képviselőit, akik
vállalták, hogy Ukrajnát támogatják és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Az egész történet felháborító. A magyarok helyett Brüsszel és Ukrajna oldalára állni, ez olyan dolog, ami nem fér bele – hívta fel a figyelmet Orbán.
Mi magyarok
- nem akarunk többet fizetni a benzinért,
- nem akarunk többet fizetni az energiáért
- és nem akarjuk a rezsicsökkentés eltörlését.
Ezért a Fidesz a biztos választás”
– tette hozzá Orbán Balázs.