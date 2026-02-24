Orbán Balázs: Ukrajna egyedül nem képes folytatni a háborút

Orbán Balázs az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján az Index élő műsorában arról beszélt, hogy a konfliktus ma már nem két szláv nép háborúja, hanem Oroszország és a Nyugat összecsapása. Ha valóban kizárólag Ukrajna és Oroszország között zajlana a küzdelem, már megszülethetett volna a lezárás. Álláspontja szerint Ukrajna önmagában nem képes fenntartani a háborút: nincs elegendő katonája és finanszírozási forrása, ezért Európa támogatására szorul. Ez azonban azt jelenti, hogy az uniós tagállamok is egyre mélyebben sodródnak bele a konfliktusba, ami hosszabb távon akár egy Európa–Oroszország közötti háború kockázatát is magában hordozza.

Orbán Balázs az Index Kibeszélő című műsorában (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Orbán Balázs a háborúról és a béke reményéről

A politikus úgy látja, Ukrajna mára elvesztette pénzügyi önállóságát, működését nagyrészt európai hitelek és támogatások tartják fenn. Elfogadhatatlannak nevezte a kényszersorozásokat, amelyek a kárpátaljai magyarokat is érintik. Kitért arra is, hogy Magyarország megállította a 20. szankciós csomagot és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt.

A dízelexport leállítását válaszlépésként értékelte az ukrán döntésekre.

Hangsúlyozta: amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra a szállítás, addig Magyarország nem támogat Ukrajnának kedvező döntéseket az Európai Unióban. Figyelmeztetett arra is, hogy az olcsó orosz energia nélkül a rezsicsökkentés nem tartható fenn, mivel a lakossági támogatás az ebből származó többletforrásokra épül. Úgy véli,

ha a brüsszeli vezetés és a magyar ellenzék elképzelése érvényesül, az a térség árszintjének emelkedéséhez és a rezsivédelem gyengüléséhez vezetne.

Orbán Balázs szerint a konfliktus lezárásában

az Egyesült Államok szerepe kulcsfontosságú, mivel Washington közvetítőként jelen van a tárgyalásokban.

Úgy látja, Magyarország stratégiája változatlan: kiegyensúlyozott együttműködés Nyugattal és Kelettel egyaránt, miközben a béke és a nemzeti érdek elsőbbségét képviseli.

Orbán Balázs a 35. perctől szerepel a Kibeszélő műsorában.