Az ukránok szerint „jó ötlet” elzárni az olajszállítást

„Jó ötlet” az ukránok szerint elzárni az olajszállítást és ezzel javítani a Tisza Párt választási kampányát. Semmi gond, nekünk is van pár „jó ötletünk"! – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.

Orbán Balázs szerint mi sem vagyunk ötletek híján az ukránokkal szemben

Egy ukrán katona és blogger arról beszél videó-bejegyzésében, hogy

„jó ötlet” elzárni a Barátság kőolajvezetéket,

ezzel benzinár emelkedést okozni és így segíteni Magyar Péter kampányát.

Köszönjük. Végrehajtjuk!”

mondta el a blogger.

