Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig – videó

Fontos

Most érkezett: terrortámadás történt Ukrajnában

ukrajna

Az ukránok szerint „jó ötlet” elzárni az olajszállítást

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ukrán katonai blogger üzent ismét. A Kijev-Brüsszel-Tisza tengely ötletelget. Semmi gond, nekünk is van pár „jó ötletünk"! – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnatisza pártbrüsszelBarátság kőolajvezetékkampányMagyar PéterOrbán Balázs

„Jó ötlet” az ukránok szerint elzárni az olajszállítást és ezzel javítani a Tisza Párt választási kampányát. Semmi gond, nekünk is van pár „jó ötletünk"! – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.

OrbánBalázs, Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint mi sem vagyunk ötletek híján az ukránokkal szemben

Egy ukrán katona és blogger arról beszél videó-bejegyzésében, hogy

„jó ötlet” elzárni a Barátság kőolajvezetéket,

ezzel benzinár emelkedést okozni és így segíteni Magyar Péter kampányát.

Köszönjük. Végrehajtjuk!”

mondta el a blogger.

Orbán Balázs szerint mi sem vagyunk ötletek híján az ukránokkal szemben

Az újabb bizonyítékhoz, miszerint Ukrajna, Brüsszel és a Tisza Párt összejátszik, Orbán Balázs annyit tett hozzá:

Semmi gond, nekünk is van pár »jó ötletünk«!"

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!