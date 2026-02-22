Az ukránok szerint „jó ötlet” elzárni az olajszállítást

Egy ukrán katonai blogger üzent ismét. A Kijev-Brüsszel-Tisza tengely ötletelget. Semmi gond, nekünk is van pár „jó ötletünk"! – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.
„Jó ötlet” az ukránok szerint elzárni az olajszállítást és ezzel javítani a Tisza Párt választási kampányát. Semmi gond, nekünk is van pár „jó ötletünk"! – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.
Egy ukrán katona és blogger arról beszél videó-bejegyzésében, hogy
„jó ötlet” elzárni a Barátság kőolajvezetéket,
ezzel benzinár emelkedést okozni és így segíteni Magyar Péter kampányát.
Köszönjük. Végrehajtjuk!”
mondta el a blogger.
Orbán Balázs szerint mi sem vagyunk ötletek híján az ukránokkal szemben
Az újabb bizonyítékhoz, miszerint Ukrajna, Brüsszel és a Tisza Párt összejátszik, Orbán Balázs annyit tett hozzá:
Semmi gond, nekünk is van pár »jó ötletünk«!"
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!