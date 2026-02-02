Két út áll a fiatalok előtt – Orbán Balázs fontos üzenetet küldött

A háború lezárása körüli viták mára Európa jövőjéről szólnak. Arról, hogy az erőforrásokat fegyverkezésre és elhúzódó konfliktusra fordítják-e, vagy a gazdaság élénkítésére, a fiatalok életkezdésének támogatására. Orbán Balázs szerint ebben nincs köztes megoldás: választani kell.
Nincs „mismásolás”, csak választás
A kérdést Orbán Balázs így fogalmazta meg:
Két irány van: a brüsszeli és a magyar. Köztes, mismásoló megoldás nem létezik.”
Szerinte Európában ma egy olyan elit határozza meg a döntéseket, amely mindent megtesz azért, hogy a háború ne záruljon le, és a kontinens pénzét továbbra is erre költsék. Orbán Balázs rámutatott: a konfliktus blokkolja az európai gazdaságot, ezért tűnnek szűkösebbnek a lehetőségek a fiatalok számára.
Miközben Ázsiában vagy Amerikában a gazdasági növekedés új esélyeket teremt, Európában a háborús logika fékezi a fejlődést.
Ebben a helyzetben — hangsúlyozta — különösen felértékelődik a kiszámíthatóság: az alacsony adók, az életkezdést segítő intézkedések és a rendkívüli, háromszázalékos lakásvásárlási lehetőség. Ezek nem látványígéretek, hanem konkrét kapaszkodók egy olyan nemzedéknek, amely nem háborút, hanem jövőt szeretne.