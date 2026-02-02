Két út áll a fiatalok előtt – Orbán Balázs fontos üzenetet küldött

A háború lezárása körüli viták mára Európa jövőjéről szólnak. Arról, hogy az erőforrásokat fegyverkezésre és elhúzódó konfliktusra fordítják-e, vagy a gazdaság élénkítésére, a fiatalok életkezdésének támogatására. Orbán Balázs szerint ebben nincs köztes megoldás: választani kell.

Orbán Balázs nagyon fontos döntésre hívta fel a fiatalok figyelmét (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Nincs „mismásolás”, csak választás

A kérdést Orbán Balázs így fogalmazta meg:

Két irány van: a brüsszeli és a magyar. Köztes, mismásoló megoldás nem létezik.”

Szerinte Európában ma egy olyan elit határozza meg a döntéseket, amely mindent megtesz azért, hogy a háború ne záruljon le, és a kontinens pénzét továbbra is erre költsék. Orbán Balázs rámutatott: a konfliktus blokkolja az európai gazdaságot, ezért tűnnek szűkösebbnek a lehetőségek a fiatalok számára.