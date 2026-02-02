Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

orbán balázs

Két út áll a fiatalok előtt – Orbán Balázs fontos üzenetet küldött

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fiatalok számára ma nem elméleti vita zajlik Európában, hanem nagyon is kézzelfogható döntés: mire költjük a pénzt, és merre tart a kontinens. A brüsszeli háborús irány zsákutca, a magyar út viszont lehetőséget és kiszámíthatóságot ad – szögezte le Orbán Balázs.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázséletkezdésfiataleurópaháború

A háború lezárása körüli viták mára Európa jövőjéről szólnak. Arról, hogy az erőforrásokat fegyverkezésre és elhúzódó konfliktusra fordítják-e, vagy a gazdaság élénkítésére, a fiatalok életkezdésének támogatására. Orbán Balázs szerint ebben nincs köztes megoldás: választani kell.

Orbán Balázs
Orbán Balázs nagyon fontos döntésre hívta fel a fiatalok figyelmét (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Nincs „mismásolás”, csak választás

A kérdést Orbán Balázs így fogalmazta meg: 

Két irány van: a brüsszeli és a magyar. Köztes, mismásoló megoldás nem létezik.” 

Szerinte Európában ma egy olyan elit határozza meg a döntéseket, amely mindent megtesz azért, hogy a háború ne záruljon le, és a kontinens pénzét továbbra is erre költsék. Orbán Balázs rámutatott: a konfliktus blokkolja az európai gazdaságot, ezért tűnnek szűkösebbnek a lehetőségek a fiatalok számára. 

Kemény üzenet: A béke nem politikai ízlés dolga, hanem Magyarország alapvető érdeke

Miközben Ázsiában vagy Amerikában a gazdasági növekedés új esélyeket teremt, Európában a háborús logika fékezi a fejlődést.

Ebben a helyzetben — hangsúlyozta — különösen felértékelődik a kiszámíthatóság: az alacsony adók, az életkezdést segítő intézkedések és a rendkívüli, háromszázalékos lakásvásárlási lehetőség. Ezek nem látványígéretek, hanem konkrét kapaszkodók egy olyan nemzedéknek, amely nem háborút, hanem jövőt szeretne.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!