Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Sport

Gyönyörű gólokat lőtt a Fradi, már továbbjutásra áll az El-ben – ÉLŐ

Orbán Balázs

Orbán Balázs üzenete az ukránoknak: Nem most jöttünk le a falvédőről

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország megerősíti az energetikai infrastruktúra védelmét a háborús kockázatok és az energiaellátást érő fenyegetések miatt. Orbán Balázs szerint ez azért történik, mert az ország nem enged az ukrán zsarolásnak, és meg fogja védeni az olcsó energiaforrásokat, valamint a rezsicsökkentést is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázsvédelemukránzsarolásenergiaszektor

Orbán Balázs a közösségi oldalán annak az okait ismertette, hogy Magyarország miért erősítette meg az energetikai infrastruktúrája védelmét.

Orbán Balázs szerint mi nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni
Magyarország megerősíti az energetikai infrastruktúra védelmét a háborús kockázatok és az energiaellátást érő fenyegetések miatt. Orbán Balázs szerint ez azért történik, mert az ország nem enged az ukrán zsarolásnak, és meg fogja védeni az olcsó energiaforrásokat, valamint a rezsicsökkentést is
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Orbán Balázs szerint mi nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a lépés indokolt, hiszen az elmúlt években világszerte célponttá váltak az olcsó orosz energiát Európába szállító rendszerek.

Orbán Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott:

Kérdezik tőlünk az emberek, hogy miért erősítjük meg a magyarországi energetikai infrastruktúra védelmét? Én erre azt tudom mondani, hogy azért, mert nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni.”

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kezdete óta folyamatos fenyegetés éri az energiahálózatokat.

Négy éve fenyegetik azt az energetikai infrastruktúrát folyamatosan a világ minden pontján, ami az olcsó orosz energiát juttatja el Európába”

– mondta, utalva többek között az Északi Áramlat vezetékrendszer elleni támadásra is.

Orbán Balázs szerint Magyarországnak fel kell készülnie a hasonló kockázatokra.

Nem most jöttünk le a falvédőről. Magyarországnak fel kell készülnie, meg kell védenie a saját érdekeit”

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök politikai igazgatójának a bejegyzésében az energiaárak kérdése is központi szerepet kapott. A politikus szerint az energetikai infrastruktúra védelme közvetlenül összefügg azzal, hogy elkerülhető legyen az ezer forintos üzemanyagár, illetve a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válása.

Nem akarunk itt Magyarországon ezer forintos üzemanyagárat, és nem akarjuk azt, hogy fenntarthatatlanná váljon a rezsicsökkentés”

– mondta Orbán Balázs, aki ugyanakkor jelezte, Magyarország megérti, hogy Ukrajna háborúban áll, és együtt érez az ukrán néppel. Hozzátette azonban:

Az ukrán politikai elit zsarolása előtt nem vagyunk hajlandók fejet hajtani.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!