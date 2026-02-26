Orbán Balázs üzenete az ukránoknak: Nem most jöttünk le a falvédőről

Orbán Balázs a közösségi oldalán annak az okait ismertette, hogy Magyarország miért erősítette meg az energetikai infrastruktúrája védelmét.

Magyarország megerősíti az energetikai infrastruktúra védelmét a háborús kockázatok és az energiaellátást érő fenyegetések miatt. Orbán Balázs szerint ez azért történik, mert az ország nem enged az ukrán zsarolásnak, és meg fogja védeni az olcsó energiaforrásokat, valamint a rezsicsökkentést is

Orbán Balázs szerint mi nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a lépés indokolt, hiszen az elmúlt években világszerte célponttá váltak az olcsó orosz energiát Európába szállító rendszerek.

Orbán Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott:

Kérdezik tőlünk az emberek, hogy miért erősítjük meg a magyarországi energetikai infrastruktúra védelmét? Én erre azt tudom mondani, hogy azért, mert nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni.”

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kezdete óta folyamatos fenyegetés éri az energiahálózatokat.

Négy éve fenyegetik azt az energetikai infrastruktúrát folyamatosan a világ minden pontján, ami az olcsó orosz energiát juttatja el Európába”

– mondta, utalva többek között az Északi Áramlat vezetékrendszer elleni támadásra is.

Orbán Balázs szerint Magyarországnak fel kell készülnie a hasonló kockázatokra.

Nem most jöttünk le a falvédőről. Magyarországnak fel kell készülnie, meg kell védenie a saját érdekeit”

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök politikai igazgatójának a bejegyzésében az energiaárak kérdése is központi szerepet kapott. A politikus szerint az energetikai infrastruktúra védelme közvetlenül összefügg azzal, hogy elkerülhető legyen az ezer forintos üzemanyagár, illetve a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válása.

Nem akarunk itt Magyarországon ezer forintos üzemanyagárat, és nem akarjuk azt, hogy fenntarthatatlanná váljon a rezsicsökkentés”

– mondta Orbán Balázs, aki ugyanakkor jelezte, Magyarország megérti, hogy Ukrajna háborúban áll, és együtt érez az ukrán néppel. Hozzátette azonban: