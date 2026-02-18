Orbán Balázs: Visszautasítjuk a nyílt ukrán beavatkozást a magyar választásokba!

A kormány a mai ülésén megállapította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs – vagyis Ukrajna politikai okokból zsarolja Magyarországot az energiaellátáson keresztül. Válaszlépésként megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export, és addig nem is áll helyre, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást. Kérjük, hogy álljon ki Ön is a Nemzeti Petíció kitöltésével Ukrajna beavatkozásával szemben, és mondjunk nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magasabb energiaárakra! – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mutatjuk a részleteket!

Nem engedünk az ukrán zsarolásnak! – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller) A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: A kormány a mai ülésén megállapította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs – vagyis Ukrajna politikai okokból zsarolja Magyarországot az energiaellátáson keresztül. Azt akarják, hogy teljesítsük a követeléseiket: támogassuk a háborút, vezessük ki az olcsó orosz energiát, járuljunk hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához. A kormány megállapította, hogy Magyarország üzemanyag- és energiaellátása biztosított, és az ukrán zsarolás ellenére sem került veszélybe. Visszautasítjuk a nyílt beavatkozást a magyar választásokba! Válaszlépésként megszűnt az Ukrajna irányába irányuló dízelüzemanyag-export, és addig nem is áll helyre, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást. Kérjük, hogy álljon ki Ön is a Nemzeti Petíció kitöltésével Ukrajna beavatkozásával szemben, és mondjunk nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magasabb energiaárakra! – hangsúlyozta Orbán Balázs.

