Rendkívüli

Sport

Orbán Balázs

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette: az Egyesült Államok érdekelt Magyarország sikerében, és folytatni kívánja az együttműködés építését Orbán Viktorral. Orbán Balázs közösségi oldalán úgy értékelt, a bejelentés világos jelzés a baloldali találgatásokkal szemben.
Orbán BalázsOrbán ViktorvédőpajzsMarco RubioWashington

Orbán Balázs szerint az amerikai álláspont egyértelmű: Washington támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki, és saját nemzeti érdekei mentén politizáljon. A két ország közötti stratégiai kapcsolat stabil alapokon áll.

Orbán Balázs
Orbán Balázs is megerősítette: van pénzügyi védőpajzs (Forrás:  Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Van védőpajzs. Pont.

Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az úgynevezett „amerikai védőpajzs” a baloldali híresztelésekkel szemben igenis létezik. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok részéről nemcsak politikai támogatás, hanem a szankciók alóli mentesség lehetősége is adott, amennyiben Orbán Viktor vezeti az országot.

Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik és a szankciók alóli mentesség is – akkor, ha Orbán Viktor a miniszterelnök, hiszen annak alapja a két vezető közötti szívélyes viszony”

 – idézte a bejegyzés. A politikai igazgató leszögezte: Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Magyarország következetesen a béke pártján maradjon, és döntéseit saját nemzeti érdekei alapján hozza meg. A hét Orbán Viktor és Marco Rubio tlaálkozásával valóban erős nemzetközi üzenettel indul.

 

