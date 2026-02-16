Washington üzent: Magyarország sikere amerikai érdek

Orbán Balázs szerint az amerikai álláspont egyértelmű: Washington támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki, és saját nemzeti érdekei mentén politizáljon. A két ország közötti stratégiai kapcsolat stabil alapokon áll.
Van védőpajzs. Pont.
Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az úgynevezett „amerikai védőpajzs” a baloldali híresztelésekkel szemben igenis létezik. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok részéről nemcsak politikai támogatás, hanem a szankciók alóli mentesség lehetősége is adott, amennyiben Orbán Viktor vezeti az országot.
Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik és a szankciók alóli mentesség is – akkor, ha Orbán Viktor a miniszterelnök, hiszen annak alapja a két vezető közötti szívélyes viszony”
– idézte a bejegyzés. A politikai igazgató leszögezte: Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Magyarország következetesen a béke pártján maradjon, és döntéseit saját nemzeti érdekei alapján hozza meg. A hét Orbán Viktor és Marco Rubio tlaálkozásával valóban erős nemzetközi üzenettel indul.