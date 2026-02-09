Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

orbán balázs

Orbán Balázs fontos dologról rántotta le a leplet Ukrajna kapcsán – videó

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Ukrajna nyíltan beismerte: szándékosan az orosz energetikai infrastruktúrát támadja. Ez azonban közvetlen kockázatot jelent Magyarország energiabiztonságára és az alacsony rezsire is – figyelmeztetett Orbán Balázs.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsvolodimir zelenszkijháborúrezsicsökkentésenergiaellátás

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború következményeit nem lehet és nem is szabad átterhelni a magyar családokra. Álláspontja szerint Magyarország érdeke világos: kimaradni a háborúból, megvédeni az energiaellátást, és megőrizni az elérhető árakat.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a magyarok nem fizethetik meg a háború árát (Fotó: MTI/Vajda János)
A Tisza kamuprogrammal kampányol, a valódi tervet eltitkolják

Beismerés Kijevből, kockázat Budapesten

A politikai igazgató felidézte az ukrán elnök egyik nyilatkozatát, amelyben az energetikai célpontok elleni támadásokat indokolja. 

A videórészletben Volodimir Zelenszkij arról beszél, hogy számukra az energetika „ugyanaz”, mint a katonai célpont, mert az abból származó bevételek fegyverekre mennek.

 A magyar kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű: 

Nem hagyjuk, hogy a magyarok fizessék meg a háború árát!”

 – hangsúlyozta Orbán Balázs. A bejegyzés szerint az energia elleni támadások nemcsak geopolitikai üzenetek, hanem konkrét fenyegetések a régió ellátásbiztonságára és a rezsicsökkentésre nézve is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!