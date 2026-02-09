Orbán Balázs fontos dologról rántotta le a leplet Ukrajna kapcsán – videó

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború következményeit nem lehet és nem is szabad átterhelni a magyar családokra. Álláspontja szerint Magyarország érdeke világos: kimaradni a háborúból, megvédeni az energiaellátást, és megőrizni az elérhető árakat.
Beismerés Kijevből, kockázat Budapesten
A politikai igazgató felidézte az ukrán elnök egyik nyilatkozatát, amelyben az energetikai célpontok elleni támadásokat indokolja.
A videórészletben Volodimir Zelenszkij arról beszél, hogy számukra az energetika „ugyanaz”, mint a katonai célpont, mert az abból származó bevételek fegyverekre mennek.
A magyar kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű:
Nem hagyjuk, hogy a magyarok fizessék meg a háború árát!”
– hangsúlyozta Orbán Balázs. A bejegyzés szerint az energia elleni támadások nemcsak geopolitikai üzenetek, hanem konkrét fenyegetések a régió ellátásbiztonságára és a rezsicsökkentésre nézve is.