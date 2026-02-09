Orbán Balázs fontos dologról rántotta le a leplet Ukrajna kapcsán – videó

Beismerés Kijevből, kockázat Budapesten

A politikai igazgató felidézte az ukrán elnök egyik nyilatkozatát, amelyben az energetikai célpontok elleni támadásokat indokolja.

A videórészletben Volodimir Zelenszkij arról beszél, hogy számukra az energetika „ugyanaz”, mint a katonai célpont, mert az abból származó bevételek fegyverekre mennek.

A magyar kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű:

Nem hagyjuk, hogy a magyarok fizessék meg a háború árát!”

– hangsúlyozta Orbán Balázs. A bejegyzés szerint az energia elleni támadások nemcsak geopolitikai üzenetek, hanem konkrét fenyegetések a régió ellátásbiztonságára és a rezsicsökkentésre nézve is.