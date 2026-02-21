Zelenszkij még minimum három évig folytatná a háborút – Orbán Balázs szerint ezt kell tenni, hogy ne rángassanak be minket is a konfliktusba

„Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút. Újabb százezrek halála, értelmetlen szenvedés, felmérhetetlen károk és újabb három év, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz Európa békéjére nézve” – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a Wall Street Journal újságírója kiszivárogtatta annak a belső megbeszélésnek a tartalmát, melyen az ukrán elnök a legközelebbi kollégáit tájékoztatta a háború elhúzódásáról.

Orbán Balázs figyelmeztetett, Zelenszkij még minimum három évig folytatná a háborút (Fotó: Szergej Gric / MTI/AP)

Eszerint Zelenszkij nem akar tárgyalni, és felszólította az ukrán vezetést, hogy ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy Ukrajna még legalább három évig folytatni tudja a háborút. „Nekünk ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb”– írta, leszögezve:

az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a háborúpárti európai vezetők ne tudjanak minket belerántani a konfliktusba, ne velünk fizettessék meg a háború költségeit, ne mi finanszírozzuk Ukrajna működését, és ne fizessenek a magyarok magasabb energiaárakat a háború miatt.

Rámutatott, ehhez egyetlen út vezet: ha Magyarország egységes háborúellenes társadalmi kiállást tud felmutatni, és áprilisban olyan kormányt választ, amely megkérdőjelezhetetlenül a béke és a magyar érdek oldalán áll, szembe tud szállni az európai háborús tervekkel, és nemet tud mondani Brüsszelnek. „A Fidesz a biztos választás!” – szögezte le az igazgató.