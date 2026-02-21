Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

Választás 2026

Zelenszkij még minimum három évig folytatná a háborút – Orbán Balázs szerint ezt kell tenni, hogy ne rángassanak be minket is a konfliktusba

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy kiderült: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök még legalább három évig folytatná a háborút. Orbán Balázs szerint a kormánynak ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ehhez viszont az kell, hogy áprilisban olyan kormányt válasszunk , amely megkérdőjelezhetetlenül a béke és a magyar érdek oldalán áll, szembe tud szállni az európai háborús tervekkel, és nemet tud mondani Brüsszelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026UkrajnaOrbán Balázs

„Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút. Újabb százezrek halála, értelmetlen szenvedés, felmérhetetlen károk és újabb három év, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz Európa békéjére nézve” – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a Wall Street Journal újságírója kiszivárogtatta annak a belső megbeszélésnek a tartalmát, melyen az ukrán elnök a legközelebbi kollégáit tájékoztatta a háború elhúzódásáról. 

Orbán Balázs figyelmeztetett, Zelenszkij még minimum három évig folytatná a háborút (Fotó: Szergej Gric / MTI/AP)
Orbán Balázs figyelmeztetett, Zelenszkij még minimum három évig folytatná a háborút (Fotó: Szergej Gric / MTI/AP)

Eszerint Zelenszkij nem akar tárgyalni, és felszólította az ukrán vezetést, hogy ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy Ukrajna még legalább három évig folytatni tudja a háborút. „Nekünk ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb”– írta, leszögezve: 

az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a háborúpárti európai vezetők ne tudjanak minket belerántani a konfliktusba, ne velünk fizettessék meg a háború költségeit, ne mi finanszírozzuk Ukrajna működését, és ne fizessenek a magyarok magasabb energiaárakat a háború miatt. 

Rámutatott, ehhez egyetlen út vezet: ha Magyarország egységes háborúellenes társadalmi kiállást tud felmutatni, és áprilisban olyan kormányt választ, amely megkérdőjelezhetetlenül a béke és a magyar érdek oldalán áll, szembe tud szállni az európai háborús tervekkel, és nemet tud mondani Brüsszelnek. „A Fidesz a biztos választás!” – szögezte le az igazgató.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!