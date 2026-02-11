A kórházból üzent a polgármester, és elárulta, miért lőttek rá

A polgármester közösségi oldalán írta meg, hogy két műtéttel távolították el a lövedékeket az állából és a füléből, az állkapcsa pedig két helyen eltört, de nem mozdult el. Orbán Sándor felidézte: a támadó egy békés beszélgetést követően állt fel távozni, majd váratlanul elővette a fegyvert, és háromszor rálőtt.

Így fogták el a férfit, aki többször is rálőtt Orbán Sándorra (Forrás: Index.hu)

Orbán Sándor üzent a kórházból

A beszámoló szerint a polgármester dulakodásba keveredett a férfival és elvette tőle a fegyvert, miközben az irodában mások is tartózkodtak. A nagy vérzés miatt ezután segítséget kért, a támadót pedig a hivatal egyik dolgozója tartotta fel a rendőrök kiérkezéséig. Korábban kiderült, hogy a férfi gázpisztollyal lőtt, a gumilövedékeket pedig bitfejekkel egészítette ki, hogy nagyobb sérülést okozzanak.

A lövések közül kettő talált, az egyik az állkapocs és a halánték környékét érte, a másik a mellkast, ahol a ruházat felfogta a lövedéket.

A rendőrség egy 76 éves, Pápa környéki férfit vett őrizetbe. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottnak korábban is voltak kényszerképzetei, és többször megfordult a polgármesternél. Az ügyben emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.

Nem politikai indíték állhat a támadás mögött

A polgármester hangsúlyozta, hogy meglátása szerint a történtek mögött nem politikai okok állnak, hanem a támadó súlyos mentális problémái. Hozzátette, hogy állapota stabil, és bízik benne, hogy a felépülése után mielőbb visszatérhet a munkájához.