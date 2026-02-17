Trump és Orbán személyes kapcsolata miatt kiváló az amerikai–magyar viszony

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé Marco Rubiónak azt a budapesti látogatásán tett nyilatkozatát, amelyben az amerikai külügyminiszter a Donald Trump USA-elnök és a magyar miniszterelnök közötti személyes és nagyon jó kapcsolatának a kiemelt fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az amerikai külügyminiszterBudapesten azt hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kiváló viszony nem csupán a stratégiai érdekek egybeesésének, hanem jelentős részben a Donald Trump és Orbán Viktor közötti személyes bizalomnak és jó kapcsolatnak köszönhető Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Marco Rubio Orbán Viktornál: A magyar–amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk

Rubio úgy fogalmazott:

Fontos megérteni, hogy országaink kapcsolatainak aranykorába lépünk, és ez nem csupán népeink értékrendjének összhangja miatt van, hanem az Ön és az Egyesült Államok elnöke közötti kapcsolat miatt.”

A külügyminiszter szerint nem titok, hogyan viszonyul Donald Trump Orbán Viktorhoz, miután az első elnöki ciklus idején kialakult együttműködés a második ciklusra még szorosabbá vált.

A beszéd egyik központi üzenete az volt, hogy a nemzetközi kapcsolatok végső soron emberek között jönnek létre.

A nap végén még mindig emberek vagyunk. Az a személyes kapcsolat, amelyet Ön kialakított az elnökkel, mindent megváltoztatott ebben a kapcsolatban. A vezetők közötti bizalom és közvetlen kommunikáció döntően befolyásolja az államközi együttműködés minőségét és mélységét”

– mondta az amerikai külügyminiszter, aki külön kiemelte, hogy Donald Trump mélyen elkötelezett Magyarország sikere mellett.

Magabiztosan mondhatom, hogy Trump elnök mélyen elkötelezett az Önök sikere iránt, mert az Önök sikere a mi sikerünk is”

– hangsúlyozta az Egyesült Államok külügyminisztere egyértelműen kifejezve azt, hogy Washington stratégiai partnerként tekint Budapestre.