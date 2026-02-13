Mutatjuk az Orbán-tervet!

Van egy tervünk, ez az Orbán-terv. Ez élesen szemben áll a Brüsszel–Kijev tengely tervével, a Zelenszkij-tervvel – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Facebook oldalán.

Orbán Balázs: Élet-halál harc zajlik az európai politikában

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs: Ez a különbség köztünk és a Tisza Párt közt

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta a Mandiner debreceni fórumán, hogy az Orbán-terv lényege, hogy