Mutatjuk az Orbán-tervet!

A miniszterelnök politikai igazgatója ismertette a terv lényegét, ami élesen szemben áll a Brüsszel–Kijev tengely tervével, a Zelenszkij-tervvel. Orbán Balázs a részleteket is közölte pénteken közösségi média oldalán.
Van egy tervünk, ez az Orbán-terv. Ez élesen szemben áll a Brüsszel–Kijev tengely tervével, a Zelenszkij-tervvel – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Facebook oldalán.

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta a Mandiner debreceni fórumán, hogy az Orbán-terv lényege, hogy

  • nem járulunk hozzá Ukrajna csatlakozásához,
  • nem hagyjuk, hogy felfüggesszék a szavazati jogunkat, és
  • az egész háborúpárti elitet kisöpörjük Brüsszelből 2029-ig.
Orbán Balázs arra is rámutatott, hiába a fenyegetés, a magyar érdek az első. Ez a különbség köztünk és a Tisza Párt közt – ők nem tudnának nemet mondani a brüsszeli követelésekre – hangsúlyozta.

