Mutatjuk az Orbán-tervet!

Van egy tervünk, ez az Orbán-terv. Ez élesen szemben áll a Brüsszel–Kijev tengely tervével, a Zelenszkij-tervvel – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Facebook oldalán.
Orbán Balázs: Ez a különbség köztünk és a Tisza Párt közt
A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta a Mandiner debreceni fórumán, hogy az Orbán-terv lényege, hogy
- nem járulunk hozzá Ukrajna csatlakozásához,
- nem hagyjuk, hogy felfüggesszék a szavazati jogunkat, és
- az egész háborúpárti elitet kisöpörjük Brüsszelből 2029-ig.
Orbán Balázs arra is rámutatott, hiába a fenyegetés, a magyar érdek az első. Ez a különbség köztünk és a Tisza Párt közt – ők nem tudnának nemet mondani a brüsszeli követelésekre – hangsúlyozta.
