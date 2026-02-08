Komoly figyelmeztetés érkezett a miniszterelnöktől

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon valós veszély az, hogy az EU döntései alapján a magyar adófizetők pénze is jelentős mértékben Ukrajnához kerülhet háborús támogatásként már a közeljövőben.
Orbán Viktor szerint a közelgő választás tétje messze túlmutat a belpolitikán
Orbán Viktor szerint az Európai Unió a következő időszakban másfélszeresére növelné a tagállami befizetéseket, mert Ukrajna hatalmas pénzügyi igényekkel állt elő.
Az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot. Kérnek 800 milliárd dollárt csak az ukrán állam működtetésére a következő tíz évben. És 700 milliárdot kérnek fegyverkezésre. Ez összesen 1500 milliárd dollár”
– mondta a kormányfő, majd hangsúlyozta, hogy ebben az összegben benne van a magyarok pénze is.
Ez a mi pénzünk is. Ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket innen elviszik”
– jelentette ki, kiemelve, hogy ez a forrás hiányozna a magyar gazdaság működtetéséből.
Orbán Viktor arra is figyelmeztetett, hogy a pénzügyi követeléseket idővel katonai elvárások követhetik.
Egy-két év múlva pedig arról lesz szó, sőt a NATO főtitkára már most arról beszél, hogy akkor most már küldjünk katonákat is”
– mondta, hozzátéve, hogy ez már nemcsak gazdasági, hanem közvetlen biztonsági kockázatot is jelentene.
A miniszterelnök szerint éppen ezért a közelgő választás tétje messze túlmutat a belpolitikán.
Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem arról, hogy mi lesz Magyarországgal. Elviszik-e a pénzünket, megyünk-e a háborúba, vagy minden, amire szükség van a mi életünkhöz – a pénz, a béke, a jövő – itt marad Magyarországon”
– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd végül egyértelművé tette álláspontját:
Nem adjuk oda! A Fidesz a biztos választás.”