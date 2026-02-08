Komoly figyelmeztetés érkezett a miniszterelnöktől

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon valós veszély az, hogy az EU döntései alapján a magyar adófizetők pénze is jelentős mértékben Ukrajnához kerülhet háborús támogatásként már a közeljövőben.

Orbán Viktor arra figyelmeztet, hogy ma Magyarország számára nem az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy a háború fizikailag eléri az országot, hanem az, hogy Brüsszel elvinné a magyarok pénzét, és Ukrajnának adná át (Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL)

Orbán Viktor szerint a közelgő választás tétje messze túlmutat a belpolitikán

Orbán Viktor szerint az Európai Unió a következő időszakban másfélszeresére növelné a tagállami befizetéseket, mert Ukrajna hatalmas pénzügyi igényekkel állt elő.

Az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot. Kérnek 800 milliárd dollárt csak az ukrán állam működtetésére a következő tíz évben. És 700 milliárdot kérnek fegyverkezésre. Ez összesen 1500 milliárd dollár”

– mondta a kormányfő, majd hangsúlyozta, hogy ebben az összegben benne van a magyarok pénze is.

Ez a mi pénzünk is. Ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket innen elviszik”

– jelentette ki, kiemelve, hogy ez a forrás hiányozna a magyar gazdaság működtetéséből.

Orbán Viktor arra is figyelmeztetett, hogy a pénzügyi követeléseket idővel katonai elvárások követhetik.

Egy-két év múlva pedig arról lesz szó, sőt a NATO főtitkára már most arról beszél, hogy akkor most már küldjünk katonákat is”

– mondta, hozzátéve, hogy ez már nemcsak gazdasági, hanem közvetlen biztonsági kockázatot is jelentene.

A miniszterelnök szerint éppen ezért a közelgő választás tétje messze túlmutat a belpolitikán.

Ez a választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem arról, hogy mi lesz Magyarországgal. Elviszik-e a pénzünket, megyünk-e a háborúba, vagy minden, amire szükség van a mi életünkhöz – a pénz, a béke, a jövő – itt marad Magyarországon”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd végül egyértelművé tette álláspontját: