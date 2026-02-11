Orbán Viktor: 2026-ban is meg fogjuk nyerni a választást Brüsszellel szemben

Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2026-os választás tétje nem pusztán belpolitikai, hanem a nemzetközi erőterek közötti küzdelem is.

A miniszterelnök az országjárása során arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022-ben a Fidesz sikeresen legyőzte a baloldalt, valamint a mögöttük álló brüsszeli és amerikai vezetést egyaránt. Orbán Viktor szerint pontosan ugyanez fog történni az idei választáson is. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor szerint a 2026-os választás Brüsszellel és a háborúpárti nemzetközi erőkkel szemben dől el

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Első látásra úgy tűnhet, hogy a kormánypártok ellenfelei magyar politikai pártok, például a Tisza vagy a DK. Azonban ezek a formációk „brüsszeli kreálmányok”, és nem önálló politikai erőt képviselnek.

A miniszterelnök azt mondta, ha kizárólag ezekkel a pártokkal kellene megküzdeni, az nem jelentene komoly kihívást.

Azonban a kormányfő értelmezése szerint a valódi ellenfél nem a hazai politikai szereplőkben keresendő, hanem azokban a nemzetközi erőkben, amelyek mögöttük állnak. A megfogalmazása szerint:

Valójában Brüsszellel szemben kell megnyerni ezt a választást. A küzdelem nemcsak politikai természetű, hanem gazdasági is, mert olyan érdekcsoportokkal állunk szemben, amelyek vissza akarják szerezni azokat a forrásokat, amelyeket a kormány politikája korábban elvont tőlük.”

Orbán Viktor emlékeztetett a 2022-es országgyűlési választásra, amikor a baloldali összefogás mögött brüsszeli és amerikai támogatás is állt, mégis a magyar választók döntése érvényesült.

Megnyertük a választást, mert az történt, amit a magyarok akartak”

- hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint 2026-ban is hasonló helyzet várható, mivel a kormánypártoknak nemcsak a hazai ellenfelekkel, hanem nemzetközi politikai és gazdasági erőkkel is szembe kell nézniük. Orbán Viktor szerint az idei választásnak is a nemzeti érdekek képviselete lesz a legfőbb tétje.