Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz!

Orbán Viktor szombati évértékelőjén többek között arról beszélt, hogy a jobboldali közösség nem pusztán politikai tábor, hanem nemzeti hivatás közössége. Kiemelte, hogy a hivatás nem egyszerűen választás kérdése, hanem belső elköteleződés, amely akkor is munkára ösztönöz, amikor ezért nem jár elismerés. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a közösség legfontosabb feladata Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése, mégpedig nem elméletben, hanem a mindennapi politikai cselekvésben, hogy az országot a következő nemzedékeknek is biztonságban lehessen továbbadni.

Orbán Viktor évértékelő beszédjén a Várkert Bazárban (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor: A családok éve jön

Beszédében kitért arra is, hogy Nyugat-Európa sok helyen bizonytalanná és kiszámíthatatlanná vált, miközben Magyarországon rend és biztonság van, és ezt az állapotot meg kell őrizni. A miniszterelnök felidézte, hogy politikai közösségük célja kezdettől az volt, hogy Magyarország ne legyen gyenge és szegény ország, hanem erős és sikeres nemzet. Hozzátette, hogy az eddigi eredmények ellenére a munka még nem ért véget, ezért a következő választásnak is nagy a tétje.

A beszéd végén így fogalmazott: