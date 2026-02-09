Orbán Viktor: A 2026-os választás dönthet háborúról és békéről

Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás tétje egyértelműen, az, hogy békepárti, szuverenitását védő kormány marad-e Magyarország élén, vagy egy háborúpárti.

A miniszterelnök úgy véli, hogy a 2026-os országgyűlési választás nem egy szokványos politikai verseny lesz, hanem történelmi jelentőségű döntés Magyarország jövőjéről. Orbán Viktor szerint ez lesz az utolsó választás a háborús döntések előtt, amikor a magyarok még közvetlenül beleszólhatnak abba, hogy az ország békében maradjon-e. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!

A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás. Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni”

- fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette:

Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!”

A kormányfő szerint az európai politikai és katonai nyilatkozatokat nem lehet félvállról venni. Felidézte, hogy a NATO főtitkára nyíltan arról beszél, hogy a szövetség „szárazföldön, vízen és levegőben” is jelen lesz, miközben egyes európai katonai vezetők már a társadalmak felkészítéséről beszélnek egy elhúzódó háborúra.

Amikor a vezérkari főnök Franciaországban nyilvános előadást tart arról, hogy a francia anyáknak meg kell barátkozniuk a gondolattal: a gyerekeik meg fognak halni a háborúban, akkor azt vegyük komolyan”

- mondta Orbán Viktor, egyúttal hangsúlyozva, hogy nem egy alacsony rangú tiszt, hanem Franciaország vezérkari főnöke fogalmazott így, ezért a kijelentést súlyának megfelelően kell kezelni.

A miniszterelnök szerint reálisan számolni kell egy európai–orosz fegyveres konfliktus lehetőségével.

Én azt mondom önöknek visszafogottan, higgadtan, tapasztalatok alapján, hogy annak a valószínűsége, hogy 2026 és 2030 között lesz egy európai–orosz háború, rendkívül magas. Tulajdonképpen az Unió el is döntötte, hogy ha rajta múlik, ebbe belemegy”

- mondta Orbán Viktor, aki rámutatott, hogy éppen ezért különösen nagy a tétje a közelgő magyarországi választásnak.

A háborúról szóló európai döntés előtti utolsó parlamenti választás Magyarországon a 2026-os lesz”

- mondta, majd hozzátette, hogy nem 2027-ben, 2028-ban vagy 2029-ben születik meg a döntés a magyar kormány háborúhoz való viszonyáról, hanem most.

Ez azt jelenti, hogy erről most kell döntenünk, mert ez a parlamenti mandátum az, amely során ez a döntés megszületik. És ez csak igen vagy nem lehet”

- hangsúlyozta a miniszterelnök.