Orbán Viktor: A gazdaság növekedéséhez az első, hogy béke kell

Orbán Viktor az Európai Tanács informális ülését megelőzően beszélt Bilzenben. A miniszterelnök szerint az európai gazdaság növekedéséhez az első feltétel a béke.
Orbán Viktor csütörtökön, a belgiumi Bilzenben tartott sajtónyilatkozatában arról beszélt, hogy az európai gazdaság „lejtmenetben van”, amit – mint fogalmazott – „brüsszeliül” úgy mondanak, hogy veszít a versenyképességéből. A kormányfő szerint az uniós vezetők azért gyűltek össze, hogy megvitassák, miként lehet ismét növekedési pályára állítani az európai gazdaságot.
A miniszterelnök a magyar álláspontot ismertetve három tényezőt emelt ki.
- Elsőként a béke szükségességét hangsúlyozta, kijelentve, hogy háborús környezetben a gazdaság „blokkolva van”, nem tud érdemben növekedni.
- Másodikként arról beszélt, hogy az uniós forrásokat elsősorban Európán belül kellene felhasználni.
- Harmadik pontként a magas energiaárakat nevezte a versenyképesség egyik fő akadályának, és azok csökkentését sürgette.
Ukrajna uniós csatlakozására reagálva Orbán Viktor úgy fogalmazott: „álom, álom, édes álom”. A Magyarországot érő fenyegetésekkel kapcsolatos kérdésre azt mondta, minden ország védi a szuverenitását, és Magyarország sem hagyja magát „se fenyegetni, sem zsarolni”.
