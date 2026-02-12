Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Lezártuk! Olvasóink szerint ez a hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A gazdaság növekedéséhez az első, hogy béke kell

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor az Európai Tanács informális ülését megelőzően beszélt Bilzenben. A miniszterelnök szerint az európai gazdaság növekedéséhez az első feltétel a béke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorminiszterelnökUkrajna

Orbán Viktor csütörtökön, a belgiumi Bilzenben tartott sajtónyilatkozatában arról beszélt, hogy az európai gazdaság „lejtmenetben van”, amit – mint fogalmazott – „brüsszeliül” úgy mondanak, hogy veszít a versenyképességéből. A kormányfő szerint az uniós vezetők azért gyűltek össze, hogy megvitassák, miként lehet ismét növekedési pályára állítani az európai gazdaságot.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik a sajtó képviselőinek a rendkívüli uniós csúcstalálkozó kezdete előtt a belgiumi Bilzenben, az Alden Biesen kastélyban 2026. február 12-én. Mellette Andrej Plenkovic horvát kormányfő (j2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós vezetők informális találkozója előtt az Alden Biesen-kastélyban a belgiumi Bilzenben Balról Andrej Plenkovic horvát kormányfő 
Fotó: Kaiser Ákos / MTI/Minisztelnöki K. F.

A miniszterelnök a magyar álláspontot ismertetve három tényezőt emelt ki. 

  • Elsőként a béke szükségességét hangsúlyozta, kijelentve, hogy háborús környezetben a gazdaság „blokkolva van”, nem tud érdemben növekedni.
  • Másodikként arról beszélt, hogy az uniós forrásokat elsősorban Európán belül kellene felhasználni. 
  • Harmadik pontként a magas energiaárakat nevezte a versenyképesség egyik fő akadályának, és azok csökkentését sürgette.

Ukrajna uniós csatlakozására reagálva Orbán Viktor úgy fogalmazott: „álom, álom, édes álom”. A Magyarországot érő fenyegetésekkel kapcsolatos kérdésre azt mondta, minden ország védi a szuverenitását, és Magyarország sem hagyja magát „se fenyegetni, sem zsarolni”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!