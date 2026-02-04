Orbán Viktor: A jó hír az, hogy ha melózunk, győzni fogunk! – Élő

– A jóslás az okosság egy fajtája, de azért óvatos lennék. A józan ész azt mondja, hogy négy évvel ezelőtt vállalkoztunk valamire. Száz százalék felett teljesítettünk. Olyasmiket is megcsináltunk, amikre akkor nem is mertünk gondolni – fogalmazott Orbán Viktor a Mandiner rendezvényén.

Fotó: Képernyőfotó

Azt mondta, az anyák adómentességét a következő ciklusra tervezték, de meg tudták csinálni. Ilyen a 14. havi nyugdíj is. Mint fogalmazott, ha innen nézi a dolgokat, ez akár rendben is lehetne, de a választás előtt el kell vinni a saját választóikat. Mint fogalmazott, a választókerületek felében száz százalékos eredményeket tudnának felmutatni.

Az ellenfél nem lustálkodik

A lényeget illetően, hogy mit képvisel a kihívó, nem történt változás. Azt mondta, az ellenfél fejlődőképes. Minden választáson próbálkoztak valamivel 2010 óta. Volt koordinált választás, volt közös listán való indulás, most pedig egy új párttal indulnak.

Az ellenfél sem lustálkodik, folyamatosan van ötlete a megújulásra.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: van egy revansista elit, akik partvonalra szorultak, és szeretnének visszatérni.

Most könnyebb, mint 2022-ben volt

„A 22-es választáshoz képest most könnyebb, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak, de így is vesztettek” – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, így könnyebbnek tűnhet a mostani választás, ezzel szemben a brüsszeli elit tovább növelte a tétet.

Magyarország a brüsszeli célok útjában van

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik. – 2002-ben a mérések alapján úgy gondoltuk, hogy ez zsákban van, aztán nem lett. 2022-ben pedig az elemzők még délután is azt mondták, 2-3 százalék az előnyünk, aztán 17 százalékkal nyertünk – emlékeztetett Orbán.

Az ellenzéket támogató médiával kapcsolatban a miniszterelnök elmondható, látható, hogy melyik lap kap külföldi, egész pontosan brüsszeli támogatásokat.

– Mégiscsak arról van szó, hogy egy külső hatalom akarja eldönteni a magyar választások eredményeit. Mindeközben Kijevből is megindultak a támogatások, nem készpénzt, hanem informatikai jellegű támogatást küldenek – tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, az ellenfél szavazótábora is tudja, hogy a Tisza Pártot külföldről támogatják, ugyanakkor ezek a tények nem gyakorolnak érdemi behatást a választások eredményeire.