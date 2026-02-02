Behozhatatlan hátrányban Magyar Péter – Orbán Viktor toronymagasan vezet

A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. Hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas – kommentálta legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeit hétfőn a Nézőpont Intézet. Azt írták, 70 nappal a választás előtt úgy tűnik, Magyar Péter hátránya behozhatatlan a miniszterelnöki alkalmassági versenyben.

Fotó: Nézőpont Intézet

A Nézőpont Intézet januári kutatásában, négy megnevezett jelölt közül, a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak, és csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét. Ez az adat megfelel az októberinek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt).

Orbán Viktor tarol vidéken

Kifejtették, Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében. A hatvan év feletti, 2,5 millió magyarországi polgár 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió állampolgár 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek.

„Mindez azt is mutatja, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem volt túlságosan eredményes”

– tették hozzá.

A Nézőpont Intézet felmérésében kitért arra is, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke és természetes miniszterelnök-jelöltje is a választók négy százalékának támogatását élvezi. Ezek alapján a párt Dobrev-plakátokba helyezett reménye a parlamenti küszöb átlépésére akár megalapozott is lehet.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa.

A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani, olvasható a közleményben.