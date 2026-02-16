Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor: A legjobbkor jött az újabb hóesés!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
– Végre itt van újra a tél! – jelentette ki legfrissebb videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor a februári havazás kapcsán arról beszélt, hogy a téli időjárás a legjobbkor érkezett, mivel előző nap még nem tudta elmagyarázni a legkisebb unokájának, hogy miért nem tudnak hógolyózni hó nélkül.
Orbán Viktorhavazástéli időjárásunokahóesés

– Végre itt a tél! – jelentette ki a legfrissebb videójában a magyar miniszterelnök. A kérdésre, hogy nem volt-e még elég, azt válaszolta, február van! A legjobbkor jött a hóesés – magyarázta Orbán Viktor – mert 

vasárnap a legkisebb unokájának nem tudta elmagyarázni, hogy ha nincs hó, nem tudnak hógolyózni.

– Az unokát ugyanis ez nem érdekelte – nevetett a kormányfő.

Hozzátette:

– Holnap már lehet újra, hajrá, Zsiga!

