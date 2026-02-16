Orbán Viktor: A legjobbkor jött az újabb hóesés!

– Végre itt van újra a tél! – jelentette ki legfrissebb videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor a februári havazás kapcsán arról beszélt, hogy a téli időjárás a legjobbkor érkezett, mivel előző nap még nem tudta elmagyarázni a legkisebb unokájának, hogy miért nem tudnak hógolyózni hó nélkül.
– Az unokát ugyanis ez nem érdekelte – nevetett a kormányfő.
Hozzátette:
– Holnap már lehet újra, hajrá, Zsiga!
