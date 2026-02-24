Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

miniszterelnök

Orbán Viktor: A múlt nem halt meg, itt van velünk

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A múlt nem halt meg. Itt van velünk. Az ellenfél baloldaliak, mi pedig jobboldaliak vagyunk” – írta a Facebookon Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint migráció, háború, családpolitika és gazdaság kérdésében is éles különbség van a nemzeti-konzervatív és a „brüsszeli” álláspont között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterelnökVálasztás 2026Orbán Viktor

„A múlt nem halt meg. Itt van velünk. Az ellenfél baloldaliak, mi pedig jobboldaliak vagyunk” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök úgy látja, az ellenfél érdeke az, hogy a jobboldal és baloldal közötti különbségek jelentőségét csökkentse, miközben a valóságban  minden meghatározó kérdésben markáns eltérés mutatkozik.

Orbán Viktor példaként a migráció, a háború és a családpolitika ügyét említette. 

Ezekben a kérdésekben a kormányfő szerint a jobboldal világos, nemzeti, keresztény és polgári alapokon nyugvó álláspontot képvisel. 

Ezzel szemben az ellenfél baloldali, illetve „brüsszeli” pozíciót foglal el.

A miniszterelnök úgy véli, a különbségek nem csupán kulturális vagy társadalompolitikai ügyekben jelennek meg, hanem a gazdaságpolitikában is. Szerinte a jövő irányáról is eltérő elképzelések ütköznek, ami indokolttá teszi a politikai oldalak közötti világos határvonal fenntartását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!