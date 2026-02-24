Orbán Viktor: A múlt nem halt meg, itt van velünk

„A múlt nem halt meg. Itt van velünk. Az ellenfél baloldaliak, mi pedig jobboldaliak vagyunk” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök úgy látja, az ellenfél érdeke az, hogy a jobboldal és baloldal közötti különbségek jelentőségét csökkentse, miközben a valóságban minden meghatározó kérdésben markáns eltérés mutatkozik.

Orbán Viktor példaként a migráció, a háború és a családpolitika ügyét említette.

Ezekben a kérdésekben a kormányfő szerint a jobboldal világos, nemzeti, keresztény és polgári alapokon nyugvó álláspontot képvisel.

Ezzel szemben az ellenfél baloldali, illetve „brüsszeli” pozíciót foglal el.

A miniszterelnök úgy véli, a különbségek nem csupán kulturális vagy társadalompolitikai ügyekben jelennek meg, hanem a gazdaságpolitikában is. Szerinte a jövő irányáról is eltérő elképzelések ütköznek, ami indokolttá teszi a politikai oldalak közötti világos határvonal fenntartását.