Orbán Viktor: A Tisza jelöltjei nem véletlenül jönnek a multiktól

„Energiakereskedő, meg az energiapiacon sikeres cégektől elvesztjük a profitjuk egy részét, nem kell őket megsiratni, marad. Abból kompenzáljuk ki a családok rezsiköltségét. Nem véletlen, hogy az ellenfél energiaminiszter-jelöltje egy Shell nevű cégtől érkezik, akit azért küldenek, hogy ezt a rendszert felszámolja” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök ezután párhuzamot vont a bankadóval . Úgy fogalmazott: a rendkívül erős, Európában a legerősebb családtámogatási rendszert úgy finanszírozzák, hogy megadóztatják a bankokat. A miniszterelnök szerint a bankok nagyon nagy profittal dolgoznak, ennek egy részét elvonják, majd családtámogatás formájában visszaadják az embereknek.

Ennek kapcsán feltette a kérdést: miért hozott a Tisza gazdasági és pénzügyminiszter-jelöltnek egy olyan embert, aki az Erste Bankból érkezett. Orbán Viktor szerint azért, hogy eltörölje a bankadót. Úgy fogalmazott: hoztak egy embert, aki eltörli a bankadót, hoztak egy embert, aki eltörli a rezsicsökkentést, és hoztak egy külpolitikust Londonból, aki az ukránok európai uniós tagságát támogatja.