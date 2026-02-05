Orbán Viktor: A Tisza Párt két arca – mást ígérnek, mást tesznek

Hírlevél
A Magyar Péter szavai és tettei közötti ellentmondásra hívja fel a figyelmet a kormányfő. Orbán Viktor szerint a politikában nem az számít, mit mond valaki, hanem az, hogy a magyar érdekek képviseletében mit tesz valójában.
Orbán ViktorhiteltelenMagyar Péter

Orbán Viktor a közösségi oldalán a Tisza Párt elnökének a politikai hiteltelenségére hívja fel a figyelmet. 

Orbán Viktor szerint Magyar Péterék csak szavakban állnak a magyarok mellett
Magyar Péter szavai és a tettei ellentmondásosak. Orbán Viktor szerint a politikában nem az számít, mit mond valaki, hanem az, hogy mit tesz valójában (Fotó: Csudai Sándor)

Orbán Viktor szerint Magyar Péterék csak szavakban állnak a magyarok mellett

A miniszterelnök bejegyzése szerint Magyar Péter az ellenzéki párt megalakulása óta sorozatban mást ígér a választóknak, mint amit később ténylegesen tesz.

A Tisza Pártnak két arca van. Amikor valaki csak szavakban áll a magyarok mellett. A tettek beszélnek, nem a szavak!”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a politikában nem az ígéretek számítanak, hanem az, hogy valaki a rábízott feladatot valóban elvégzi-e.

A videó első része felidézi Magyar Péternek azt a korábbi kijelentését, amelyet európai parlamenti képviselővé választása után tett. Magyar Péter akkor azt mondta:

Felveszem az európai parlamenti mandátumot. Mindig értetek fogunk dolgozni a nap 24 órájában és a hét napján.”

Ezt követően a videó konkrét példákon keresztül mutatja be, hogy Magyar Péter egyáltalán nem tartotta be az ígéretét.

A bemutatott adatok szerint például Magyar Péter rendelkezik az egyik legalacsonyabb részvételi aránnyal az Európai Parlament ülésein, és több, Magyarország szempontjából kiemelten fontos szavazáson sem vett részt. A videó szerint ezekben az esetekben nem adott le voksot, így érdemben nem képviselte, nem védte meg a magyar érdekeket.

 

