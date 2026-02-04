Orbán Viktor: A választás tétje a magyarok biztonsága, jövője és pénze

Orbán Viktor a közösségi oldalán állt ki amellett, hogy szerinte ma a legfontosabb kérdés az, hogy elviszik-e a magyarok pénzét Ukrajnába vagy nem.
Orbán Viktor: Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni
A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért!”
– mondta a kormányfő, majd arról beszélt, hogy Brüsszel részéről óriási a nyomás, és az európai döntéshozók már eldöntötték, tovább finanszírozzák a háborút.
Ők eldöntötték, hogy háborúba mennek és odaadnak minden pénzt Ukrajnának, amit az ukránok kérnek”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez összesen 1500 milliárd eurót jelentene:
800 milliárdot kérnek a következő tíz évre Ukrajna működtetésére és 700 milliárdot a fegyverekre. Ez hatalmas pénz”.
A miniszterelnök egyértelművé tette ugyanakkor azt is, hogy Magyarország nem kíván részt venni ebben.
Mi ebben nem akarunk részt venni. Nem akarjuk a magyarok pénzét odaküldeni”
– mondta, majd felsorolta, milyen következményei lennének ennek a magyar családokra nézve. Szerinte ha a pénzek Ukrajnába mennének:
Akkor
- nincs családtámogatás,
- nincs rezsicsökkentés,
- nincs első otthonteremtési hitel,
- nincs az édesanyáknak adókedvezmény”.
Orbán Viktor a tapasztalat kérdését is hangsúlyozta. Felidézte, hogy 16 éve kormányoznak, ő maga pedig „35 éve ül bent az emberek nappalijában vagy a konyhájában”, így a választók ismerik a kormányt és annak működését.
Kiszámíthatóak vagyunk”
– mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy a hosszú kormányzás nem hátrány, hanem előny a mostani helyzetben.
A kormányfő szerint Magyarországnak jelenleg „nyugalomra, kiszámíthatóságra és biztonságra van szüksége”, és úgy véli, ezt csak a jelenlegi kormány tudja garantálni.
Mi vagyunk a biztos választás”
- zárta üzenetét Orbán Viktor.