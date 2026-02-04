Orbán Viktor: A választás tétje a magyarok biztonsága, jövője és pénze

Orbán Viktor a közösségi oldalán állt ki amellett, hogy szerinte ma a legfontosabb kérdés az, hogy elviszik-e a magyarok pénzét Ukrajnába vagy nem.

A miniszterelnök úgy véli, a közelgő választás legfőbb kérdése az, hogy Magyarország belemegy-e Ukrajna finanszírozásába, vagy megvédi saját polgárainak érdekeit. Orbán Viktor szerint a magyar kormány nem kockáztatja sem a családtámogatásokat, sem a rezsicsökkentést, sem a fiatalok jövőjét Ukrajnáért (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)

Orbán Viktor: Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni

A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért!”

– mondta a kormányfő, majd arról beszélt, hogy Brüsszel részéről óriási a nyomás, és az európai döntéshozók már eldöntötték, tovább finanszírozzák a háborút.

Ők eldöntötték, hogy háborúba mennek és odaadnak minden pénzt Ukrajnának, amit az ukránok kérnek”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez összesen 1500 milliárd eurót jelentene:

800 milliárdot kérnek a következő tíz évre Ukrajna működtetésére és 700 milliárdot a fegyverekre. Ez hatalmas pénz”.

A miniszterelnök egyértelművé tette ugyanakkor azt is, hogy Magyarország nem kíván részt venni ebben.

Mi ebben nem akarunk részt venni. Nem akarjuk a magyarok pénzét odaküldeni”

– mondta, majd felsorolta, milyen következményei lennének ennek a magyar családokra nézve. Szerinte ha a pénzek Ukrajnába mennének:

Akkor nincs családtámogatás,

nincs rezsicsökkentés,

nincs első otthonteremtési hitel,

nincs az édesanyáknak adókedvezmény”.

Orbán Viktor a tapasztalat kérdését is hangsúlyozta. Felidézte, hogy 16 éve kormányoznak, ő maga pedig „35 éve ül bent az emberek nappalijában vagy a konyhájában”, így a választók ismerik a kormányt és annak működését.

Kiszámíthatóak vagyunk”

– mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy a hosszú kormányzás nem hátrány, hanem előny a mostani helyzetben.

A kormányfő szerint Magyarországnak jelenleg „nyugalomra, kiszámíthatóságra és biztonságra van szüksége”, és úgy véli, ezt csak a jelenlegi kormány tudja garantálni.

Mi vagyunk a biztos választás”

- zárta üzenetét Orbán Viktor.