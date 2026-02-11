Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak

A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak, Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyeget – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, a terv része ugyanis, hogy eltávolítják a nemzeti érdekeket védő kormányt és helyére brüsszeli bábkormányt ültetnek, amelyik aztán készséggel mond igent Ukrajna gyorsított csatlakozására.

Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyegeti hazánkat (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: Ukrajna uniós csatlakozása egész Európát tönkretenné

A kormányfő figyelmeztetett, Zelenszkij ötpontos terve, melynek egyik eleme, hogy Trump elnököt ráveszik, támogassa Ukrajna uniós csatlakozását, nem csak hazánk szuverenitását veszélyezteti. – Ukrajna már a háború alatt letudná a csatlakozási tárgyalásokat, a tényleges reformok végrehajtása előtt tönkretenné Európát – mutatott rá.

Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez egy biztos választás kell. Ehhez a Fidesz kell!”

– húzta alá Orbán Viktor.