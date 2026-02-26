Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Akcióban Lázárral

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódott a miniszterelnök országjárása. Így például Kisteleken is, ahol rengetegen várták Orbán Viktor látogatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorKistelekenVálasztás 2026országjárás

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé, hogy a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre is ellátogatott az országjárása során, ahol egy aláírás-gyűjtőpultnál találkozott a helyiekkel.

Orbán Viktor hatalmas sikert aratott Kisteleken is
Folytatódott a miniszterelnök országjárása. Így például Kisteleken is, ahol rengetegen várták Orbán Viktor látogatását.  Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor hatalmas sikert aratott Kisteleken is

A miniszterelnököt sokan keresték fel, rengetegen voltak kíváncsiak rá a kampányállomáson. A kormányfő Lázár János társaságában érkezett a településre.

Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében röviden így összegezte a látogatást:

Akcióban Lázárral.

Kisteleken is dőltek az aláírások.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!