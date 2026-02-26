Orbán Viktor: Akcióban Lázárral

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé, hogy a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre is ellátogatott az országjárása során, ahol egy aláírás-gyűjtőpultnál találkozott a helyiekkel.

Folytatódott a miniszterelnök országjárása. Így például Kisteleken is, ahol rengetegen várták Orbán Viktor látogatását. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor hatalmas sikert aratott Kisteleken is

A miniszterelnököt sokan keresték fel, rengetegen voltak kíváncsiak rá a kampányállomáson. A kormányfő Lázár János társaságában érkezett a településre.

Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében röviden így összegezte a látogatást: