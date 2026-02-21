Orbán Viktor: Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ elnöke közösségi oldalán idézte a békéscsabai háborúellenes gyűlésen elhangzottakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajna addig kap pénzt, amíg háború van, ezért számukra létkérdés a konfliktus fenntartása.

Orbán Viktor miniszterelnök a békéscsabai háború ellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök a bejegyzés alapján világossá tette, hogy a választás tétje nem pusztán a kormányzás folytatása, hanem Magyarország szuverenitásának megvédése. Orbán Viktor szerint Ukrajna és a mögötte álló brüsszeli erők energiaválságot és gazdasági bizonytalanságot idézhetnek elő, ami politikai következményekkel járhat.

Szánthó Miklós összefoglalója kitért arra is, hogy a kormányfő a Barátság kőolajvezeték ügyét és a Brüsszel felől érkező pénzügyi nyomásgyakorlást is említette. Orbán Viktor hangsúlyozta: a rezsicsökkentés és a családtámogatások fenntartása azon múlik, hogy az ország képes-e ellenállni a külső nyomásnak.

A miniszterelnök kemény üzenettel zárta beszédét. „Magyarországot nem lehet megzsarolni. Ha szükséges, jön a harmadik lépés is.” Hozzátette: „Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga.”