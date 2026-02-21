Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Európát – nagy a baj

Fontos

Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

szánthó miklós

Orbán Viktor: Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a békéscsabai háborúellenes gyűlésen a választás tétjéről, Ukrajnáról és az energiaellátás védelméről beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szánthó miklósukrajnaVálasztás 2026Orbán Viktoralapjogokért központ

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ elnöke közösségi oldalán idézte a békéscsabai háborúellenes gyűlésen elhangzottakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajna addig kap pénzt, amíg háború van, ezért számukra létkérdés a konfliktus fenntartása.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háború ellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Fidesz-KDNP, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Fidesz-MagyarPolgáriSzövetség, Békéscsaba, DPK Békéscsaba, DPKBékéscsaba, Orbán Viktor, OrbánViktor, OrbánViktorDPKBékéscsaba
Orbán Viktor miniszterelnök a békéscsabai háború ellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök a bejegyzés alapján világossá tette, hogy a választás tétje nem pusztán a kormányzás folytatása, hanem Magyarország szuverenitásának megvédése. Orbán Viktor szerint Ukrajna és a mögötte álló brüsszeli erők energiaválságot és gazdasági bizonytalanságot idézhetnek elő, ami politikai következményekkel járhat.

Szánthó Miklós összefoglalója kitért arra is, hogy a kormányfő a Barátság kőolajvezeték ügyét és a Brüsszel felől érkező pénzügyi nyomásgyakorlást is említette. Orbán Viktor hangsúlyozta: a rezsicsökkentés és a családtámogatások fenntartása azon múlik, hogy az ország képes-e ellenállni a külső nyomásnak.

A miniszterelnök kemény üzenettel zárta beszédét. „Magyarországot nem lehet megzsarolni. Ha szükséges, jön a harmadik lépés is.” Hozzátette: „Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!