Ilyen volt a színfalak mögött Orbán Viktor amerikai útja

11 perce
A kulisszák mögötti, eddig rejtett pillanatokat osztott meg amerikai útjáról a miniszterelnök. A kormányfői videó összeállítás alapján egy hihetetlenül sűrű két napon van túl Orbán Viktor.
Orbán ViktorBéketanácsWashington

Ennyi fért 40 órába címmel tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán egy videót, amiben eddig nem látott felvételeken mutatja be, hogy milyen volt az oda vissza utazás az amerikai Béketanács alakuló ülésére.

 Az amerikai Béketanács alakuló ülésén való részvétel, valamint több bilaterális tárgyalás és sajtótájékoztató után még az új Liszt Ferenc repülőtér alapkőletételére is volt ideje a kormányfőnek.

 


 

 

