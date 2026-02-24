Orbán Viktor: Amilyen levelet küldenek nekem, általában olyat is kapnak

Hírlevél
A miniszterelnök udvarias, de határozott választ küldött Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének. Orbán Viktor úgy látja: az ukrán olajblokád politikai nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben.
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy levelet küldött Antonio Costának, miután az Európai Tanács elnökétől szigorú hangvételű megkeresést kapott. A kormányfő hangsúlyozta: a nemzetközi politikában az udvariasság az irányadó, de a válasz hangneme általában tükrözi a kapott levél stílusát. Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
A Zelenszkijt pártoló Antonio Costa kemény, de udvarias levelet kapott Orbán Viktortól (Fotó: Hans Lucas via AFP/Magali Cohen)

Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.”

Olajblokád és politikai nyomás

A levélben történő diplomáciai pengeváltás kiváltó oka az volt, hogy továbbra sem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Orbán Viktor szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot, és egy ukránbarát kormányt szeretne látni Budapesten. Úgy véli, az olajszállítás blokkolásával ezer forintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart próbálnak előidézni, amely kedvezne a Tisza Pártnak. A miniszterelnök élesen bírálta Magyar Pétert és a Tiszát:

Itt van Orbán Viktor határozott válaszlevele az Európai Tanács elnökének

Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben.” 

Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajna ezzel csak újabb terhet vesz a nyakába, a választások után pedig Magyarország megvédi saját érdekeit. Zárásként üzent is: 

Hajrá, magyarok!”

