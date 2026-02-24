Orbán Viktor: Amilyen levelet küldenek nekem, általában olyat is kapnak

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy levelet küldött Antonio Costának, miután az Európai Tanács elnökétől szigorú hangvételű megkeresést kapott. A kormányfő hangsúlyozta: a nemzetközi politikában az udvariasság az irányadó, de a válasz hangneme általában tükrözi a kapott levél stílusát. Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott:

A Zelenszkijt pártoló Antonio Costa kemény, de udvarias levelet kapott Orbán Viktortól (Fotó: Hans Lucas via AFP/Magali Cohen)

Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.”

Olajblokád és politikai nyomás

A levélben történő diplomáciai pengeváltás kiváltó oka az volt, hogy továbbra sem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Orbán Viktor szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot, és egy ukránbarát kormányt szeretne látni Budapesten. Úgy véli, az olajszállítás blokkolásával ezer forintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart próbálnak előidézni, amely kedvezne a Tisza Pártnak. A miniszterelnök élesen bírálta Magyar Pétert és a Tiszát: