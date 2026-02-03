Orbán Viktor: Az anyák SZJA-mentessége közös nemzeti siker

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor miniszterelnöknek azt a beszédét, amelyben részletesen ismertette a kormány családpolitikai célkitűzéseit.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az anyák személyi jövedelemadó-mentessége nem csupán pénzügyi intézkedés, hanem a magyar családpolitika egyik legfontosabb erkölcsi vállalása. Orbán Viktor szerint a családok állapota és a nemzet jövője szorosan összefügg, ezért az édesanyák támogatása az egész ország érdeke. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: A család érték, ha a családok rendben vannak, akkor rendben van az ország

A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót, 2027-től pedig már az 50 év feletti, legalább kétgyermekes anyák is mentesülnek az SZJA alól.

A miniszterelnök hozzátette, hogy ez egy fokozatosan kiteljesedő rendszer:

Aki 50 alatt van, nem fizet. És így megyünk végig. A ciklus végére Magyarország egy olyan ország lesz, ahol minden édesanya, aki legalább két gyermeket vállal, nem fizet egyetlen fillér jövedelemadót sem. És ez helyes.”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az intézkedés mögött nemcsak anyagi megfontolás áll.

Amikor az édesanyákról beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy támogatjuk őket, mert nehéz az életük, ez is igaz, hanem azért, mert ők valami olyasmit csinálnak Magyarországon, amit rajtuk kívül senki nem tud megtenni”

- fogalmazott a kormányfő, aki szerint az édesanyák szerepe kulcsfontosságú, mert:

Ők tartják egybe a családokat, és higgyék el nekem, a családok állapota és a nemzet állapota egyenes összefüggésben van egymással. Nem láttam még olyan országot, ahol széthullanak a családok, és közben boldog lenne a társadalom, meg sikeres lenne az élet”.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az életben előfordulhatnak nehéz helyzetek.

Persze nem mindenkinek sikerül egyben tartani a családját, hát ilyen van”

- mondta, majd hangsúlyozta:

Ez nem ok arra, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat, hanem hogy mindenkinek segítsünk abban, hogy lehetőleg újra megtalálja azt a kapcsolatrendszert, amely elvezet egy boldog családi élethez”.

Orbán Viktor szerint az anyák SZJA-mentessége nemcsak gazdaságpolitikai lépés, hanem hosszú távú befektetés Magyarország jövőjébe. A beszéd végén a miniszterelnök egyértelművé tette a kormány alapállását: