Orbán Viktor: Az győz a választáson, aki többet dolgozik

„Egész jól nézünk ki. Ebből már lesz valami, úgy látom” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor, amikor a kormányoldal politikai helyzetértékeléséről és a közelgő küzdelmek tétjéről beszélt.

Orbán Viktor szerint a siker kulcsa a munkában rejlik (Fotó: MTI)

A miniszterelnök szerint Magyarországon többségben vannak azok az emberek, akik nemzeti érzelműek, szeretik a hazájukat, fontos számukra a család, értékelik a családtámogatásokat, és dolgozni akarnak. Orbán Viktor hangsúlyozta: ez a társadalmi többség adja a kormány politikájának valódi erejét és legitimációját.

Orbán Viktor elárulta, mi lehet a siker kulcsa

Értékelése szerint a siker kulcsa a munkában rejlik. „Az győz, aki többet dolgozik” – jelentette ki, hozzátéve: ha a kormányoldal végzi el a több munkát, akkor a győzelem sem marad el. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a közösség nemcsak képes a munkára, hanem szeret is dolgozni, hozzászokott ahhoz, hogy erőfeszítéseinek értelme és eredménye van.

Orbán Viktor szerint mindez már most is látszik: a kormányoldal jelenleg is többet tesz, többet dolgozik, és a feladatokat elvégzi. Úgy fogalmazott: ha a „melót elvégezzük”, akkor a siker elkerülhetetlen, mert a politikai teljesítmény végső soron a munkán mérhető le.

A miniszterelnök szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: a küzdelem nem kampányszlogenekről, hanem munkáról, kitartásról és közösségi értékekről szól. Orbán Viktor szerint a győzelemhez vezető út világos, a cél pedig elérhető közelségbe került. „Közelebb!” – zárta gondolatait.