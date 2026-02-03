Orbán Viktor: Az igazság mindig kiderül, ez alól a Tisza sem kivétel!

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán Magyar Péter és társainak válogatott hazugságait bemutató videót tettek közzé.
Jártál már úgy, hogy valakinek nagyon akartál hinni, de folyamatosan átvert? – teszik fel a kérdést a videóban.
Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor adókat emelsz. Tudjátok, hogy a rezsicsökkentés is egy humbug!”
– leplezte le saját magát a Tisza Párt vezére.
Te rábíznád a jövőd valakire, aki eltitkolja a valós szándékait és folyamatosan lebukik a hazugságaival? – hangzik el a videóban.
A párt céljai, a valós céljai azok eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak. A Tiszában létezik egy kampányszerű program, ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergencia programot!
– árulta el a Tisza Párt valódi céljait Csercsa Balázs, a pártból nemrég kiugrott vezető.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk!
– leplezte le saját magukat Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke.
Mit jelent ez rád nézve? – teszik fel a kérdést a videóban.
Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét!
– mondta Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági szakértője a többkulcsos adó bevezetését megszavaztatva.
Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát!
– árulta el Kéri László, a Tisza Párt egyik megmondóembere.
Mindezek után a videó végén megállapítják, hogy a Tisza Párttal szemben a Fidesz a biztos választás.