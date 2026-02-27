Most erősebbek vagyunk – kosármeccs közben reagált Orbán Viktor az olajválságra

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amelyen a Barátság kőolajvezeték ukrán elzárása miatt kialakult helyzet péntek esti aktuális állásáról beszélt.

A magyar–francia kosárlabda mérkőzés közben kérdezték a miniszterelnököt a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt kialakult helyzetről. Orbán Viktor szerint Magyarország ma felkészültebb, mint korábban, de ébernek kell maradni. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor szerint az ukránok mindenre képesek

Az Antall-kormány idején történt energiaválsággal való párhuzamra reagálva Orbán Viktor azt mondta:

Az egy másik ügy volt, mert inkább orosz–magyar ellentét volt. Itt nem erről van szó, itt az oroszok – mi úgy tudjuk – adják az olajat.”

A kormányfő szerint a mostani helyzet súlya sem azonos az akkori krízisével, mert:

Most erősebbek vagyunk, fölkészültebbek vagyunk, időben gondoskodtunk a tartalékokról”.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a gázellátás terén alternatív útvonalakat építettek ki, így délről is elérhető a szállítás, megkerülve Ukrajnát. Ugyanakkor figyelmeztetett:

Az ukránok mindenre képesek, akár arra is, hogy a déli vezetékeinket, a gázvezetékeinket megrongálják.”

Emlékeztetett az Északi Áramlat felrobbantására is, amely szerinte intő példa.

Orbán Viktor úgy látta ugyanakkor, hogy a mostani lépések és a választási időszak között összefüggés lehet.

Álláspontja szerint gazdasági káoszt akarnak előidézni, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely támogatja Ukrajna uniós csatlakozását és pénzügyi igényeit.

Nem szabad meghátrálnunk, ki kell tartanunk és rendre kell inteni Zelenszkij elnököt”

- fogalmazott a kormányfő,majd a beszélgetés végén a mérkőzés állását is megemlítette: